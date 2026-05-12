Alon Haimovich, de general manager van Microsoft Israël, is afgelopen week vertrokken na een onderzoek over de mogelijkheid dat de technologie van het bedrijf mogelijk is ingezet om Palestijnen te bespioneren.

Dat meldt Globes. Naast Haimovich zouden ook diverse managers binnen het kantoor in Israël zijn vertrokken, en de divisie zou op dit moment verantwoording afleggen aan Microsofts Franse kantoor tot er een vervanger is gevonden.

Afgelopen september bracht The Guardian al naar buiten dat Microsofts Azure-cloudtechnologie werd gebruikt om het Israëlisch defensieleger te helpen om communicatie door Palestijnen in de Gazastrook af te luisteren. Deze data zou mogelijk gebruikt zijn door het leger om doelwitten voor militaire operaties te bepalen. Microsoft kondigde als reactie aan om zijn contracten met het Israëlisch defensieleger te pauzeren en een volledig onderzoek uit te voeren.

Als onderdeel van dat onderzoek zouden de ontslagen vorige week zijn doorgevoerd. Overigens hebben concurrerende bedrijven als Amazon en Google ook contracten met de Israëlische overheid lopen, maar zij opereren direct in het land, terwijl Microsofts services via Europa verlopen, wat Microsoft mogelijk wettelijk aansprakelijk maakt voor de manieren waarop Israël de cloudtechnologie inzet.