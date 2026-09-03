ASUS heeft in Berlijn tijdens IFA 2026 de nieuwe ProArt P16- en P14-laptops en de compacte ProArt GR1X mini-pc aangekondigd. De drie apparaten draaien op de Nvidia RTX Spark-chip, die lokaal op het apparaat AI-taken kan uitvoeren, zoals het draaien van taalmodellen en het genereren van beeld en video, zonder daarvoor volledig op clouddiensten te hoeven leunen.

De RTX Spark-chip combineert een Nvidia Blackwell RTX-gpu met 6.144 cores, een Nvidia Grace-cpu met tot 20 cores en tensor cores met FP4-precisie, die onderling zijn verbonden via Nvidia's NVLink-C2C-interconnect. Volgens ASUS is de chip goed voor tot 1 petaflop aan AI-rekenkracht en ondersteunt hij tot 128 GB gedeeld geheugen, waardoor ook grotere taalmodellen en complexere 3D- en videoworkflows lokaal kunnen draaien in plaats van in de cloud.

Dat lokaal verwerken heeft volgens ASUS een aantal praktische voordelen. Omdat de AI-verwerking op het apparaat zelf gebeurt, vervallen kosten die afhangen van gebruik van onlinediensten, en kunnen gebruikers AI-modellen zonder tokenlimiet laten draaien; de cloud is dan alleen nog nodig voor tijdelijke pieken of grote taken. Ook blijven prompts, bestanden en creatief materiaal op het apparaat staan, wat de privacy van gegevens ten goede komt en workflows ook offline laat functioneren. Daarnaast kunnen gebruikers modellen desgewenst afstemmen op specifieke taken en eigen tools en instellingen samenstellen.

Software en workflows voor creators

De nieuwe ProArt-apparaten draaien binnen het CUDA-ecosysteem van Nvidia, waarmee ze toegang hebben tot een groeiend aanbod aan creatieve applicaties, AI-modellen en ontwikkeltools die met RTX-versnelling lokaal kunnen draaien. ASUS levert daarnaast eigen ProArt-applicaties mee die lokale AI in de workflow integreren: MuseTree combineert de beeldmodellen FLUX en WAN voor lokale beeldgeneratie zonder tokenkosten, en StoryCube biedt AI-ondersteunde scèneherkenning, media-organisatie en assetbeheer binnen Windows.

Naast lokale verwerking blijft ook cloudgebaseerd werken mogelijk: ProArt-apparaten zijn te combineren met clouddiensten zoals Adobe Creative Cloud, zodat gebruikers per taak kunnen kiezen tussen lokale en cloudverwerking. Op een deel van de laptops is daarnaast een Google AI-bundel beschikbaar. Tijdens IFA brengt ASUS bovendien workflows uit de industrie naar eigen applicaties en naar ComfyUI, een opensource-platform voor generatieve AI-workflows, waarmee AI-agents volgens ASUS kunnen schakelen tussen generatie, bewerking en beheer van bestanden.

ProArt P16 en P14: dunnere en lichtere laptops

De ProArt P16 en P14 zijn de eerste ProArt-laptops met de RTX Spark-chip. De P16 is 12,9 mm dik en weegt 1,77 kilogram, wat ASUS de dunste 16-inch uitvoering in de ProArt-lijn tot nu toe noemt; vergeleken met het vorige model is de laptop 14 procent dunner en 9 procent lichter geworden. De accu heeft een capaciteit van 99 Wh. De P14 weegt 1,48 kilogram, is 13,9 mm dik en heeft een accu van 90 Wh.

Beide laptops hebben een oled-scherm van het type ASUS Lumina Pro, met een kleurnauwkeurigheid van Delta E kleiner dan 1. De P16 ondersteunt een resolutie tot 4K bij 120Hz met variabele beeldverversing via Nvidia G-Sync, de P14 een resolutie tot 3K. De schermen hebben een piekhelderheid tot 1.600 nits en een anti-reflectielaag. Beide modellen zijn verkrijgbaar in de kleuren Nano Black en Neo White, hebben verschillende aansluitingen aan boord zodat een dongle niet altijd nodig is, en zijn voorzien van een haptisch touchpad.

ProArt GR1X: mini-pc voor lokale AI-taken

De ProArt GR1X is een compacte desktop-pc met dezelfde RTX Spark-chip, bedoeld voor gebruikers die doorlopend AI-rekenkracht beschikbaar willen hebben voor taken als 3D-rendering, contentcreatie en het lokaal ontwikkelen van AI-modellen. De behuizing meet 150 x 150 x 51 mm. Het koelsysteem werkt met twee ventilatoren en in totaal 218 ventilatorbladen, met zeven instelbare standen, wat volgens ASUS tot 1,6 keer meer koelcapaciteit oplevert dan voorgaande ontwerpen bij een beperkt geluidsniveau. De GR1X is leverbaar in Nano Black en Neo White, heeft een 10GbE-netwerkaansluiting, wifi 7 en bluetooth 5.4, en kan tot vier 4K-schermen aansturen.

ProArt DIY-pc-onderdelen en 6K-monitor

Naast complete apparaten brengt ASUS ook losse ProArt-onderdelen voor zelfbouw-pc's, waaronder moederborden, videokaarten, koelers, behuizingen, randapparatuur en monitoren. Als voorbeeldconfiguratie noemt ASUS een combinatie van het ProArt Z890-Creator WiFi-moederbord, een ProArt GeForce RTX 5070 Ti OC Edition-videokaart, 32 GB DDR5-geheugen, de ProArt Display PA32QCV-monitor en een ProArt-toetsenbord en -muis.

Die ProArt Display PA32QCV is een 31,5-inch monitor met 6K-resolutie (6016 x 3384 pixels), een ips-paneel, 98 procent dekking van de DCI-P3-kleurruimte en een volgens Calman gevalideerde kleurnauwkeurigheid van Delta E kleiner dan 2. Het scherm heeft twee Thunderbolt 4-aansluitingen met stroomlevering tot 96 watt en kleurmodi die zijn afgestemd op gebruik met macOS.

Zenbook 14 en ExpertBook Ultra

Naast de ProArt-lijn toont ASUS ook de Zenbook 14, een lichtgewicht laptop met een metalen Ceraluminum-behuizing, leverbaar in de kleuren Komodo Coral, Arctic Blue en Zabriskie Beige. Het model is naar keuze leverbaar met een Snapdragon X-, Intel Core Ultra Series 3- of AMD Ryzen AI 300-processor, in combinatie met een oled-scherm.