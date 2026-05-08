Sir David Attenborough is vandaag 100 jaar geworden en Google laat dat niet ongemerkt voorbijgaan. Wie zijn naam intikt in de zoekbalk, krijgt niet alleen de gewone zoekresultaten te zien, maar ook een vrolijke felicitatiepagina vol dieren. Op het scherm verschijnen onder meer een blauwe vinvis, gorilla, pinguïn en krab, compleet met cadeautjes, feesthoedjes de boodschap: 'Thank you, Sir David'.

Terechte actie voor de man die de natuur de huiskamer in heeft gebracht. De Britse bioloog en televisiemaker werd wereldberoemd met natuurdocumentaires als Life on Earth, The Blue Planet en Planet Earth. Voor veel kijkers staat zijn kenmerkende stemgeluid synoniem voor natuurtelevisie.

Google noemt dit soort acties vaak Doodles of Easter eggs. Een Doodle past het Google-logo tijdelijk aan voor een feestdag, jubileum of persoon. Een Easter egg zit meestal verstopt in de zoekresultaten en verschijnt pas als je een bepaalde zoekterm invoert. Google zegt zelf dat Doodles kunnen bestaan uit illustraties, animaties, video's en interactieve spelletjes.

Google doet dit vaker. In 2010 veranderde de zoekmachine zijn logo in een speelbare versie van Pac-Man ter ere van het 30-jarig bestaan van het spel (tip: kan nog steeds!) Bezoekers konden direct vanaf de homepage spelen. In 2011 veranderde het Google-logo in een bespeelbare gitaar voor de 96ste geboortedag van Les Paul, de gitarist en uitvinder die veel invloed had op de ontwikkeling van de elektrische gitaar.

Ook de Rubiks kubus kreeg zo'n behandeling. In 2014 zette Google een interactieve 3D-kubus op de homepage, omdat de puzzel toen 40 jaar bestond. Volgens Google telt de Rubiks kubus 519 triljard mogelijke standen, wat het meteen een passende kandidaat maakte voor een technische Doodle. Wil je nog meer Doodles zien? Dat kan. Google heeft een doorzoekbare Doodle-bibliotheek gemaakt.

Soms speelt Google niet met het logo, maar met de zoekpagina zelf. Bij de release van Avengers: Endgame verscheen bij de zoekterm 'Thanos' (die in de film de helft van al het leven in het universum liet verdwijnen) een Infinity Gauntlet. Klikte je daarop, dan verdween de helft van alle zoekresultaten. Opnieuw klikken bracht trouwens alles terug. En rond de première van The Batman, in 2022, verscheen bij zoektermen als 'Bruce Wayne' en 'Gotham City' een Bat-Signal, waarna Batman over het scherm zwaaide.

Hiep hiep hoera!