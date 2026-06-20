Gebruikers van Google Agenda - in Engelstalige landen bekend als Google Calendar - vroegen er al een eeuwigheid om: meer kleurtjes om de planning overzichtelijk te maken. Google voorziet hier nu eindelijk in met maar liefst tweehonderd kleuren.

Google heeft deze week een update aangekondigd voor zijn kalender waarmee mensen maar liefst tweehonderd verschillende kleuren voor afspraken kunnen gebruiken. Voorheen waren er maar elf kleuren, dus dat is een enorme toename. het gaat om 24 standaardopties, en de mogelijkheid om daar allerlei variaties op te gebruiken via een RGB-kiezer.

Google laat weten dat het een veelgevraagde feature was, zowel bij mensen die Google Agenda gebruiken voor persoonlijk als zakelijk gebruik. En dat is ook niet zo vreemd: sommige mensen hebben zoveel afspraken in hun kalender staan, dat nog meer vrijheid in welke kleur je ze meegeeft een hoop orde schept.

De feature wordt sinds deze week uitgerold voor alle Google Workspace-gebruikers en mensen met een persoonlijk Google-account. In eerste instantie voor mensen die updates snel willen ontvangen, maar vanaf 29 juni voor iedereen. Het kan dus nog wel een dikke week duren voordat je de nieuwe kleurenopties daadwerkelijk te zien krijgt. Wanneer het eenmaal beschikbaar is, wordt de feature automatisch ingeschakeld. Je hoeft er dus niets voor te doen.