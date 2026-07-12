Het eerste seizoen van de serie Mobland viel bij veel mensen in de smaak, en gelukkig hoeft er niet extreem lang meer gewacht te worden op het tweede seizoen: die komt in september naar SkyShowtime. Er is nu eerste teaser trailer te zien.

Het eerste seizoen kwam vorig jaar uit, en nu zijn dan eindelijk de eerste beelden van het tweede seizoen te zien. Mobland draait om twee rivaliserende maffiafamilies, namelijk de Harrigans en Stevensons. Zij voeren een verwoestende oorlog in Noord-Londen en daarbuiten om de macht naar zich toe te trekken.

In het tweede seizoen dreigt er een bloederige burgeroorlog te beginnen en dreigen de Harrigans er nieuwe rivalen bij te krijgen. Ook de spanningen binnen de familie helpen niet mee. Fixer Harry Da Souza moet proberen de boel in het gareel te houden.

Toch wel Tom Hardy

Mobland heeft flink wat acteertalent in de vorm van Tom Hardy, Pierce Brosnan en Helen Mirren. Onlangs was er nog sprake van dat Hardy niet terug zou keren voor nieuwe seizoenen, omdat hij ruzie zou hebben met de producent en ontslagen zou zijn. In hoeverre dat klopt is niet bekend, maar gelukkig keert Hardy toch terug.