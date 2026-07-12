Letterboxd, een populaire app om bij te houden welke films je hebt gezien of nog wil kijken, gaat mogelijk in de verkoop. Er zouden al gesprekken zijn gehouden met verschillende partijen.

Volgens Variety hebben de laatste maanden verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen Tiny - het bedrijf dat een meerderheidsbelang heeft in Letterboxd - en andere partijen. Onder de mogelijke kopers vallen Netflix, Sony Pictures, Paramount Skydance en private-equity investeerder TPG.

Tiny heeft sinds 2023 60 procent in handen van Letterboxd. De oprichters van de app, Matthew Buchanan en Karl von Randow, zijn eigenaar van de andere 40 procent.

Over Letterboxd

Letterboxd werd in 2011 opgericht en heeft een gelijknamige app voor iOS, Android en een website op internet waar mensen alle films die ze kijken kunnen bijhouden. Ook kan er een score en review aan films gegeven worden. Daarnaast kan men een kijklijst bijhouden van films die men nog wil zien en reviews van andere gebruikers lezen.

Uniek aan de app is dat er een soort 'dagboek' wordt bijgehouden van de films die je hebt gezien. Je ziet dan een lijst met data waarop je bepaalde films hebt bekeken. De app is erg handig om een overzicht bij te houden van de films die je hebt gezien zodat je ze niet vergeet, en inspiratie voor nieuw kijkmateriaal op te doen.

Letterboxd telt inmiddels meer dan 30 miljoen leden wereldwijd en is dus erg populair. De officiële website is hier te vinden, maar je kunt dus ook een app op je smartphone downloaden. Dat is geheel gratis.

Nieuwe partijdige eigenaar?