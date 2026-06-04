Lego komt met een nieuwe Lego-set gebaseerd op de beroemde, in Barcelona gevestigde basiliek Sagrada Família. Het gaat om de grootste Lego-set ooit qua hoeveelheid steentjes.

De set bestaat namelijk uit 12.060 steentjes, waardoor het veruit de grootste Lego-set is die ooit is uitgebracht. De set komt op 1 november beschikbaar, maar is nu al te reserveren via de officiële Lego-winkel. Er hangt ook een flink prijskaartje aan, namelijk 749,99 euro.

De Sagrada Família is een basiliek - oftewel een belangrijk katholiek kerkgebouw - die sinds 1882 in aanbouw is in de Spaanse stad Barcelona. Het bouwwerk is gebaseerd op een ontwerp van de kunstzinnige architect Antoni Gaudí. Er wordt voortdurend gebouwd aan de basiliek, behalve tijdens de Spaanse Burgeroorlog. In 2030 moet het gebouw als het goed is af zijn.

Lego claimt dat het in elkaar zetten van de set net zoals het bouwen van de kerk zelf een behoorlijke uitdaging is, en de minimale adviesleeftijd is dan ook 18 jaar.