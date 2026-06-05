In juli is er een nieuwe misdaadserie op Apple TV gezien genaamd Lucky. Daarin speelt actrice Anya Taylor-Joy (The Super Mario Bros. Movie, The Queen's Gambit) de hoofdrol.

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Taylor-Joy speelt daarin de rol van een crimineel die haar louche bestaan achter zich wil laten. Natuurlijk wil ze nog één klus doen voordat ze haar leven omgooit, maar dat loopt niet helemaal zoals gepland.

De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Marissa Stapley. Naast Taylor-Joy zijn ook Timothy Olyphant (Deadwood, Justified) en Annette Bening (American Beauty, Apples Never Fall) te zien.

Daarbij wordt de serie gemaakt door Jonathan Tropper en Cassie Pappas - bepaald geen vreemden op het gebied van series runnen. Zo is Tropper bekend van Banshee, en werkte Pappas aan de Apple TV-serie Silo.