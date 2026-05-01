Het is vanaf nu ook in Nederland en België mogelijk om in de zoekmachine van Google voorkeursbronnen bij een zoekopdracht aan te geven.

De functie werd vorig jaar al in de Verenigde Staten geïntroduceerd, maar wordt nu wereldwijd uitgerold. Wanneer er voorkeursbronnen zijn aangegeven, houdt Google dit in ogenschouw wanneer er gezocht wordt op iets.

Door op de knop naast Voorpaginanieuws te klikken wanneer men ergens op zoekt, kan men als voorkeur verschillende websites invoeren. Vervolgens zal nieuws van deze website vaker in het Voorpaginanieuws verschijnen, en in een speciaal kader tijdens het zoeken waarin berichten van de door jou aangegeven bronnen worden weergegeven.

Het is dus een bewuste keuze van Google-gebruikers om bepaalde berichten van specifieke websites vaker te zien. Dat kan makkelijk zijn als men veel vertrouwen heeft in de berichtgeving van een bepaalde website. Tegelijkertijd maakt het de berichtgeving op Google wel eenzijdiger - er zullen meer berichten van een specifieke uitgave verschijnen. Houd daar dus rekening mee.