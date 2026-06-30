Heb je een computer met RGB-verlichting of accessoires die lichteffecten ondersteunen? Dan hoef je niet langer per merk aparte software te gebruiken. In Windows 11 zijn de verlichtingsinstellingen rechtstreeks in het systeem geïntegreerd. Dat zorgt niet alleen voor meer overzicht, maar voorkomt tegelijk dat verschillende programma’s elkaar tegenwerken.

Stap 1: Inschakelen

Met Dynamische verlichting biedt Windows 11 een centrale manier om RGB-apparaten te beheren. Denk aan toetsenborden zoals de Razer BlackWidow V4 Pro, muizen zoals de Logitech G502 X Lightspeed en headsets met lichteffecten. Ook pc-componenten zoals ventilators, waterkoeling en moederborden van merken als ASUS en NZXT kunnen via dezelfde interface worden gesynchroniseerd.

De functie gebruikt de LampArray-standaard, waardoor compatibele toestellen rechtstreeks met Windows communiceren. De ondersteuning is nog in ontwikkeling. Sommige apparaten werken voorlopig beter met hun eigen software, zeker wanneer die extra geavanceerde effecten bieden. Toch loont het om deze functie te proberen, want ze vormt een eerste stap naar een centrale aansturing van alle verlichting rond je pc.

Open met Windows-toets+I de Instellingen en ga naar Persoonlijke instellingen / Dynamische verlichting. Schakel de optie Dynamische verlichting op mijn apparaten gebruiken in om Windows de controle te geven over de aangesloten apparaten.

Zorg dat de optie Dynamische verlichting is ingeschakeld.

Stap 2: Voorrang

Windows fungeert als centrale controller die kleuren synchroniseert en lichteffecten toepast op compatibele apparaten. Je kunt bovendien prioriteiten instellen tussen apps en systeeminstellingen. Schakel je Dynamische verlichting uit, dan neemt de software van de fabrikant opnieuw de controle over. Dat kan nuttig zijn wanneer die externe software extra functies biedt of beter afgestemd is op specifieke hardware.

Met de optie Compatibele apps op de voorgrond bepalen altijd de belichting leg je vast welke software prioriteit krijgt. Windows hanteert daarbij een vaste volgorde: hoe hoger een app in de lijst, hoe meer voorrang die krijgt. Zo voorkom je conflicten tussen meerdere RGB-toepassingen die tegelijk actief zijn. Je kunt ook parameters aanpassen, zoals helderheid, kleureffecten en synchronisatie.

In dit scherm bepaal je de kleur, helderheid en effecten van de aangesloten RGB-apparaten.

Stap 3: Specifiek per apparaat

De compatibele apparaten verschijnen bovenaan als afzonderlijke kaarten. Je kunt per apparaat specifieke instellingen aanpassen. Die overschrijven de algemene instellingen, zodat je elk toestel afzonderlijk nauwkeurig kunt afstellen. Dat is handig wanneer je bijvoorbeeld verschillende kleuren of effecten wilt combineren op één werkplek.