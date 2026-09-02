Acer herintroduceert merk Packard Bell met nieuwe tech-producten

Packard Bell, onderdeel van de Acer Group, bestaat honderd jaar en grijpt dat moment aan voor een volledige herintroductie van het merk. Tijdens IFA 2026 presenteert het bedrijf zijn nieuwe Tech It Easy'-koers, waarbij een eerste reeks van acht techproducten onder de Packard Bell-vlag op de markt zullen verschijnen.

"Ons 100-jarig bestaan is het juiste moment om terug te keren naar onze roots. Mensen hebben technologie nodig waarmee ze kunnen studeren, werken en contact houden, en dat alles voor een eerlijke prijs. Dat is wat 'Tech It Easy' betekent: onze kenmerkende focus op dingen simpel houden", zegt Valerie Piau, EMEA vice-president bij Acer Europe SA.

Nieuwe huisstijl

De herintroductie gaat gepaard met een volledig nieuwe huisstijl. Centraal daarin staat een logo dat uit verschillende stippen bestaat. In die constellatie moeten de letters P en B te herkennen zijn. Oranje, paars, groen en geel worden de belangrijkste kleuren van het merk. Hiermee krijgt Packard Bell een andere uitstraling dan die van het computermerk. De nadruk ligt meer op lifestyleproducten en op technologie die je zonder al te veel technische kennis moet kunnen gebruiken.

Acht nieuwe producten

Acer beperkt het merk nadrukkelijk niet meer tot computers. De nieuwe lijn bestaat daarnaast uit audioapparatuur, accessoires, een mobiele telefoon en zelfs een slimme bril.

Het meest conventionele apparaat binnen de nieuwe reeks is de DotBook. Deze 14,5inch-laptop is volgens Packard Bell bedoeld voor alledaagse toepassingen als internetten, videostreaming en kantoorwerk. Veel technische specificaties geeft het persbericht opvallend genoeg nog niet. Zo worden onder meer de gebruikte processor, hoeveelheid werkgeheugen, opslagruimte en schermresolutie niet genoemd. De adviesprijs is wél bekend: in de Benelux begint de DotBook bij 499 euro.

Ook een platenspeler en audiobril

Interessanter is misschien dat Packard Bell zich niet langer als puur computermerk presenteert. Zo verschijnt de DotLoop, een draagbare platenspeler in kofferformaat. Die krijgt een vanafprijs van 149 euro.

De DotLoop-platenspeler.

Voor muziekliefhebbers komt er daarnaast de DotTune, een compacte luidspreker vanaf 34,99 euro, en de DotBass, een hoofdtelefoon die met 29 euro het goedkoopste aangekondigde product uit de serie is.

Een stuk opvallender is de DotLook. Dat is een audiobril waarmee je naar muziek kunt luisteren en telefoongesprekken kunt voeren zonder oordopjes te dragen. Packard Bell noemt voor deze bril een adviesprijs vanaf 99 euro.

Eenvoudige 4G-telefoon

Ook mobiele telefoons keren terug in het assortiment. De DotLine is een eenvoudige 4G-featurephone en biedt dus geen geavanceerde smartphone-functies. Packard Bell richt het toestel onder andere op gezinnen en mensen die minder afhankelijk willen zijn van hun smartphone. De prijs begint bij 69 euro. Verder komt er voor contentmakers de DotShine, een ringlamp van 39 euro. Wie een eenvoudig toetsenbord en muis zoekt, kan terecht bij de DotCombo, eveneens vanaf 39 euro.

De Packard Bell DotLine featurephone.

Vanaf september in Nederland en België

Volgens Acer komen de DotBook, DotLoop, DotTune, DotLook, DotCombo en DotBass vanaf september naar de Benelux. De DotLine en DotShine volgen in november.