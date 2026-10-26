Grok is een AI-model van SpaceXSI. Eigenaar Elon Musk gaf eerder kritiek op de door Christopher Nolan geregisseerde film The Odyssey, en meldde toen dat er met Grok een eigen verfilming van het beroemde gedicht gemaakt zou worden.
Musk sprak toen van een film van volledige lengte, maar nu lijkt de AI-film in delen te worden uitgebracht, waarvan nu dus het eerste deel te zien is. "Bekijk episode 1 van onze Odyssey-serie die gemaakt is met Grok Image", zo werd op X gemeld.
De reacties op internet lopen erg uiteen. Hoewel diverse mensen de mogelijkheden van AI voor het maken van films prijzen, is er ook veel kritiek te horen. Hoewel de beelden de illusie creëren dat het om echt filmmateriaal gaat, wordt vooral een gebrek aan artistieke insteek bekritiseerd. Hieronder valt het eindresultaat te zien.