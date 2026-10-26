Grok heeft een zeven minuten durende 'eerste deel' van een met AI-versie van The Odyssey gepubliceerd.

Grok is een AI-model van SpaceXSI. Eigenaar Elon Musk gaf eerder kritiek op de door Christopher Nolan geregisseerde film The Odyssey, en meldde toen dat er met Grok een eigen verfilming van het beroemde gedicht gemaakt zou worden.

Musk sprak toen van een film van volledige lengte, maar nu lijkt de AI-film in delen te worden uitgebracht, waarvan nu dus het eerste deel te zien is. "Bekijk episode 1 van onze Odyssey-serie die gemaakt is met Grok Image", zo werd op X gemeld.

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