Tien jaar na de introductie van de eerste Steam Controller waagt Valve opnieuw een poging. De originele Steam Controller was een interessant experiment, maar wist nooit een breed publiek te bereiken. Gewapend met de lessen uit het verleden en het succes van de Steam Deck moet dit vernieuwde ontwerp dat eindelijk veranderen.

Steam Controller 9 / 10 Score De Pluspunten TMR-sticks

Programmeerbare back buttons

Sterke integratie met Steam en communityprofielen

Goede repareerbaarheid en vervangbare batterij

Ligt comfortabel in de hand De Minpunten Haptische motoren voelen wat minder krachtig dan concurrentie

Buiten Steam werkt nog niet altijd probleemloos

Met 292 gram iets zwaarder dan concurrenten

Specificaties Prijs 99 euro

Gewicht Controller: 292 gram, Puck: 16 gram

OS Windows, macOS, Linux, smartphones en tablets via Steam of Steam Link

Aansluitingen Bluetooth 4.2 of hoger, usb-c op zowel de controller als de Puck

Batterijduur Meer dan 35 uur aan speeltijd

Batterij Lithium-ionbatterij van 8,39 Wh

Afmetingen 111 x 159 x 57 mm

Website https://store.steampowered.com/hardware/steamcontroller

Het ontwerp van deze controller doet sterk denken aan dat van de Steam Deck. Opvallend zijn de twee vierkante trackpads, met daarboven twee analoge sticks die werken op basis van TMR-technologie, waardoor de sensoren minder gevoelig zijn voor slijtage en de kans op stickdrift aanzienlijk afneemt.

Foto: Robbert Brus

Naast een standaard D-pad, A-, B-, X-, Y-knoppen, analoge triggers en bumperknoppen, beschikt de Steam Controller over een 6-assige gyroscoop, Grip Sense-technologie en vier programmeerbare back buttons aan de achterkant die via de Steam-software volledig naar wens kunnen worden geconfigureerd.

Foto: Robbert Brus

De Steam Controller wordt geleverd met een zogenaamde Puck. Dat is een klein magnetisch blokje dat een snelle draadloze 2,4 GHz-verbinding tussen controller en pc verzorgt. De Puck klikt dankzij een magnetisch systeem eenvoudig vast aan de onderkant van de controller wanneer je hem niet gebruikt of als hij leeg is. De Puck is geen vereiste; de Steam Controller is ook te verbinden via de usb-c-aansluiting of via bluetooth.

Goed te repareren

Net als bij de Steam Deck zet Valve in op repareerbaarheid. De Steam Controller voldoet aan de Europese richtlijnen voor zelfreparatie en ook de batterij is relatief eenvoudig te vervangen. Die open benadering zie je ook terug in de software. Binnen Steam kun je eigen controllerconfiguraties maken en delen met de community, maar ook bestaande profielen van andere gebruikers toepassen. Omdat de Steam Deck een vergelijkbare indeling heeft, zijn veel bestaande lay-outs bovendien direct bruikbaar.

Een nadeel is dat de Steam Controller buiten het ecosysteem van Steam nog niet volledig wordt ondersteund. Dat kan een kwestie van tijd zijn, maar is wel iets om rekening mee te houden.

In de praktijk

De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe de controller in de hand ligt. Met 292 gram is de Steam Controller iets zwaarder dan concurrerende modellen. Toch voelt dat niet per se onprettig aan. De bumperknoppen zijn goed geplaatst, de back buttons vallen vanzelf onder je vingers en ook de sticks zijn gemakkelijk te bereiken. De trackpads voelen dankzij haptische feedback verrassend prettig aan. Ze bootsen een trackball-effect na, waardoor besturing in games en tijdens gebruik van de desktop natuurlijk aanvoelt.

De afwerking voelt degelijk aan en na ruim 30 uur testen op verschillende systemen, waaronder sessies van langer dan zes uur non-stop gamen, kwamen we op het gebied van comfort geen noemenswaardige minpunten tegen.

Wel vallen de haptische motoren op. Die voelen net iets anders aan dan bij een Xbox- of PS5-controller en missen soms wat kracht, maar geven de controller wel een eigen karakter.