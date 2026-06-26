Waar Microsoft eerst van plan was om de beveiligingsupdates voor Windows 10 in augustus van dit jaar stop te zetten, wordt dit nu verlengd door oktober 2027.

Microsoft praat al geruime tijd over het stopzetten van Windows 10-ondersteuning. Vorig jaar had dit eigenlijk al stopgezet moeten worden, maar dit werd uiteindelijk verlengd naar augustus dit jaar.

Dit is nu wederom verlengd, en wel tot oktober 2027. Dat betekent dat er tot die tijd nog beveiligingsupdates voor het besturingssysteem voor pc's en laptops uitkomen, en het tot die tijd dan ook nog geheel veilig is om Windows 10 te gebruiken.

Meer tijd voor consumenten

Microsoft voerde een wijziging door aan een blogpost waarin staat dat het 'Windows 10 Extended Security Updates-programma' voor persoonlijke gebruikers verlengd is met een jaar. Om precies te zijn tot 12 oktober 2027.

De reden die Microsoft geeft: "Deze verlengen geeft consumenten meer tijd om de overstap naar een nieuwe Windows 11-pc te maken, terwijl ze belangrijke beveiligingsupdates blijven ontvangen." Het houdt dus in feite in dat je een jaar extra hebt om naar Windows 11 over te stappen.

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Inschrijven is noodzakelijk

Er is wel een voorwaarde voor het blijven ontvangen van de beveiligingsupdates: mensen moeten zich inschrijven bij het bovengenoemde programma om deze updates te krijgen. Dat is echter het enige wat men moet doen, en dat is geheel gratis.

Mensen kunnen zich inschrijven door op hun Windows 10-apparaat naar Instellingen te gaan, daar voor 'Update en beveiliging' te kiezen, en dan op 'Windows Update' te klikken. Daar zal als het apparaat aan de gestelde vereisten voldoet de optie 'Nu inschrijven' verschijnen. Men moet daarvoor wel ingelogd zijn op een Windows-account.

Windows 10 is nog populair

De verlenging is in ieder geval geen overbodige luxe: naar schatting gebruikt ongeveer een kwart van alle pc's nog Windows 10. Diverse oudere pc's en laptops kunnen Windows 11 niet naar behoren draaien, dus een aanzienlijk deel van Windows 10-gebruikers moeten nieuwe hardware kopen om de overstap te kunnen maken.