De Eufy Video Doorbell S4 is in veel opzichten een bijzondere slimme deurbel. De camera volgt bezoekers automatisch en door je telefoon te bewegen kun je zelf rondkijken bij de voordeur. De S4 krijgt stroom via de belbedrading en heeft een ingebouwde accu als reserve bij stroomuitval. Maar met 329 euro is deze slimme deurbel met camera wel aan de prijs. Wat krijg je voor dat bedrag?

Eufy Video Doorbell S4 9 / 10 Score De Pluspunten Scherp 3K-beeld met een kijkhoek van 180 graden

Lokale video-opslag zonder abonnement

Volgt bezoekers automatisch met OmniTrack

Nachtzicht in kleur

Extra gong bij het geteste pakket De Minpunten Hoge aanschafprijs

Mogelijk een nieuwe beltransformator nodig

Meegeleverde schroeven draaien snel dol De Eufy Video Doorbell S4 geeft scherp, breed beeld, ook in het donker, en bewaart je opnamen lokaal zonder abonnement. Hij is wel duur, zeker als je ook de beltransformator moet vervangen.

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Voor 329 euro krijg je een uitgebreide slimme deurbel. De 3K-camera van 9 megapixel geeft een scherp beeld van de straat voor je deur. Met een kijkhoek van 180 graden, zowel horizontaal als verticaal, zie je bovendien een groot deel van de omgeving. Controleer vóór je tot aanschaf overgaat wel je aansluiting. De Eufy Video Doorbell S4 is een bedrade videodeurbel die 16 tot 24 volt wisselspanning nodig heeft.



Een traditionele mechanische deurbel had doorgaans genoeg aan 8 volt. Een slimme videodeurbel vraagt meer van de voeding, bijvoorbeeld om beelden via wifi te streamen, beweging te detecteren en meldingen te sturen. Heb je een oudere belaansluiting van 8 of 12 volt, dan moet je voor de S4 dus aan de slag in de meterkast.

Foto: Wesley Akkerman

Eufy Video Doorbell S4 installeren: controleer je beltransformator

Bij onze test kostte de installatie meer tijd doordat we eerst een zwaardere 24V-beltransformator moesten plaatsen. Dat brengt extra kosten met zich mee. Hoeveel je kwijt bent, hangt onder meer af van de vraag of je de transformator zelf kunt vervangen of een elektricien inschakelt. Zodra de voeding in orde is, is de S4 vrij eenvoudig op te hangen.



De Eufy-app leidt je stap voor stap door de montage. Achter de montageplaat is genoeg ruimte voor de kabels en je kunt vaak de bestaande boorgaten gebruiken. De meegeleverde schroeven draaien wel snel dol, dus houd een paar reserveschroeven bij de hand. Plaats de microSD-kaart voordat je de deurbel vastklikt. Bij de oude gong plaats je het meegeleverde overbruggingskabeltje om gezoem te voorkomen. Vooral als je ook de voeding moet aanpassen, kost de installatie dus wat voorbereiding.

Foto: Wesley Akkerman

Grote videodeurbel met 3K-camera en nachtzicht in kleur

Eenmaal gemonteerd valt op hoe groot de S4 is. Aan de voorkant zit een flinke cameralens met daaronder de belknop. Die licht standaard blauw op. In de app kun je de kleur aanpassen. Boven en onder zitten lampjes die bezoekers in het donker verlichten. De ingebouwde accu laadt op via de belbedrading en dient als reserve bij stroomuitval.



Op het 3K-beeld konden we gezichten op straat goed onderscheiden. Je ziet ook details in het wegdek en bij auto's, en je kunt tot acht keer digitaal inzoomen. Met de kijkhoek van 180 graden zie je tegelijk wie er aanbelt en of er een pakketje op de stoep ligt. Aan de randen trekt de groothoeklens het beeld wel wat krom. Zodra het donker wordt, schakelt de deurbel automatisch over op nachtzicht in kleur. Ook dan konden we de omgeving voor de deur goed zien.

"Op het 3K-beeld konden we gezichten op straat goed onderscheiden. Je ziet ook details in het wegdek en bij auto's." Wesley Akkerman, deurbel-expert bij ID.nl

Eufy-app en lokale opslag zonder abonnement

De Eufy-app is overzichtelijk. Met OmniTrack volgt de deurbel een bezoeker door de uitsnede van het beeld automatisch te verschuiven. In de VR-modus kijk je zelf rond door je telefoon te bewegen. Belt iemand aan, dan kun je direct terugpraten of een vooraf ingesteld bericht afspelen. Met activiteitszones bepaal je waar de deurbel op beweging let. Met privacyvakken kun je bijvoorbeeld de weg afschermen. De S4 werkt ook met Google Home en Alexa. De zoom- en volgfuncties zijn alleen beschikbaar in de Eufy-app.



De S4 is een videodeurbel zonder abonnement. De functies die we hier bespreken, kun je zonder maandelijkse kosten gebruiken. Je bewaart de opnamen lokaal op een microSD-kaart of op een Eufy HomeBase 3 die je al hebt of apart koopt. Dat maakt de hoge aanschafprijs iets makkelijker te verantwoorden. In het geteste pakket zit ook een Chime 2. Met die extra gong hoor je de bel op een andere plek in huis.

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Eindoordeel: is de Eufy Video Doorbell S4 zijn prijs waard?

Bij de S4 vonden we vooral de combinatie van scherp beeld en een brede kijkhoek prettig. Je ziet in één oogopslag wie er staat en wat er direct voor de deur gebeurt. Ook in het donker bleef de omgeving voor de deur goed zichtbaar. Aan de randen vervormt het beeld wat, maar je houdt goed zicht op zowel bezoekers als pakketjes. Dat je de beelden lokaal kunt bewaren zonder maandelijkse kosten, is een pluspunt als je de deurbel langere tijd wilt gebruiken.



Met een geschikte beltransformator is de S4 eenvoudig op te hangen. Moet je die eerst vervangen, dan komen er tijd en mogelijk extra kosten bij, boven op de aanschafprijs van 329 euro. Wij zouden de S4 vooral aanraden als je veel van je entree in beeld wilt hebben en je opnamen lokaal wilt bewaren. Wil je vooral af en toe op je telefoon zien wie er aanbelt, dan zijn de brede kijkhoek en de volgfunctie waarschijnlijk minder reden om extra te betalen.

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