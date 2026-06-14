Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Paramount toestemming gegeven om Warner Bros. Discovery over te nemen.

Eerder dit jaar bleek al dat Paramount Warner Bros. wilde overnemen voor 110 miljard dollar. Netflix was ook lang in de running voor de overname, maar Paramount kwam uiteindelijk met het winnende bod.

De Amerikaanse overheid claimt dat de overname concurrentie juist bevordert. Dat is een opvallende uitspraak, omdat de overname er juist voor zorgt dat Paramount een nog grotere invloed krijgt binnen de filmindustrie. Ook krijgt het nieuwszender CNN en streamingdienst HBO Max in handen.

De goedkeuring kan te maken hebben met de band tussen Paramount-ceo David Ellison. Dat is de zoon van Larry Ellison, die weer banden heeft met de Amerikaanse president Donald Trump.