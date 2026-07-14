Twaalf Amerikaanse staten klagen Paramount Skydance aan in een poging de overname van Warner Bros. Discovery door dat bedrijf tegen te gaan.

De rechtszaak is opgestart door de procureurs-generaal van twaalf verschillende Amerikaanse staten, waaronder Californië, New York, New Mexico, Nevada, Colorado, Arizona, Washington en Minnesota.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de overname afgelopen juni al goedgekeurd, maar de staten vinden afzonderlijk dus dat dit geen goed idee is en hopen hiermee alsnog een vuist te maken tegen de overname.

Mogelijke monopolypositie

Volgens de procureurs-generaal moet het overnameproces gepauzeerd worden tot na het proces, anders zullen ze een tijdelijke halt proberen toe te roepen. Volgens de staten zal Paramount na de overname 27 procent van de complete bioscoopdistributie en 27 procent van de satteliet-tv-kanalen bezitten, wat neerkomt op een monopolypositie.

Het resultaat volgens de aanklagers? "Hogere prijzen, lagere kwaliteit en minder content voor film en televisie, wat schadelijk is voor bioscopen, televisiedistributeurs en uiteindelijk ook het publiek op elke bank en in elke bioscoopstoel in de Verenigde Staten."

Het gevolg van de overname

Eerder dit jaar bleek al dat Paramount Warner Bros. wilde overnemen voor 110 miljard dollar. Netflix was ook lang in de running voor de overname, maar Paramount kwam uiteindelijk met het winnende bod. Als de overname doorgaat, krijgt Paramount Skydance de bioscoopfilms van Warner Bros. in handen, de kanalen van Discovery - waaronder nieuwszenders CNN en Eurosport - en streamingdienst HBO Max. Paramount brengt zelf ook bioscoopfilms uit en heeft streamingdienst SkyShowtime in handen.