De trailer toont flink wat nieuwe beelden ten opzichte van de vorige trailers die van de film zijn verschenen en maken mensen alvast lekker voor een bioscoopbezoek over een paar weken. De volledige trailer kan hieronder worden bekeken.
The Odyssey is gebaseerd op een bekend Oud-Grieks gedicht van Homerus, waarin de koning van Ithaca, Griekenland, na de Trojaanse oorlog een reis van een decennium naar huis maakt. Tijdens deze reis maakt hij allerlei opmerkelijke avonturen mee.
Onder de castleden vallen Matt Damon, Robert Pattinson, Zendaya, Anna Hathaway, John Leguizamo, Mia Goth en Tom Holland. De film draait vanaf 16 juli in de bioscoop. Regisseur Christopher Nolan kennen we van geprezen films als Oppenheimer, Interstellar, The Prestige en de The Dark Knight-trilogie.