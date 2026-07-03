Vlak voor de première is er een nieuwe The Odyssey-trailer te zien

Met nog een paar weken te gaan voordat de film in première gaat is er weer een nieuwe trailer van Christopher Nolans The Odyssey uitgebracht.

De trailer toont flink wat nieuwe beelden ten opzichte van de vorige trailers die van de film zijn verschenen en maken mensen alvast lekker voor een bioscoopbezoek over een paar weken. De volledige trailer kan hieronder worden bekeken.

The Odyssey is gebaseerd op een bekend Oud-Grieks gedicht van Homerus, waarin de koning van Ithaca, Griekenland, na de Trojaanse oorlog een reis van een decennium naar huis maakt. Tijdens deze reis maakt hij allerlei opmerkelijke avonturen mee.