Een doelpunt, een redding of een discutabel buitenspelmoment: als kijker zie je vooral wat er óp het veld gebeurt. Achter de schermen draait tijdens het WK van 2026 echter een gigantische digitale operatie. Van AI die coaches helpt tot digitale dubbelgangers van spelers en servers die livebeelden razendsnel verspreiden: zo houdt technologie het grootste voetbaltoernooi ter wereld draaiende

Een digitaal zenuwcentrum houdt het WK in de gaten

Met 48 landen, 104 wedstrijden verspreid over zestien stadions in drie landen en miljarden kijkers is dit het grootste WK ooit. Daarvoor zijn duizenden laptops, smartphones, werkstations en servers nodig, ondersteund door kunstmatige intelligentie die helpt bij analyse, beeldverwerking en de organisatie van het toernooi. Een groot deel van die technologische infrastructuur wordt geleverd door de officiële technologiepartner Lenovo.



Een WK organiseren betekent namelijk veel meer dan alleen zorgen dat de bal op tijd rolt. Op tientallen locaties moeten medewerkers, beveiliging, media, scheidsrechters en organisatoren continu toegang hebben tot actuele informatie. Daarvoor heeft FIFA in Miami een Technology Command Center ingericht. Je kunt dit zien als de verkeerstoren van het toernooi: technici en FIFA-medewerkers volgen er in realtime hoe het toernooi technisch en organisatorisch verloopt. Als ergens een technisch probleem ontstaat of een situatie aandacht nodig heeft, kunnen de juiste mensen sneller reageren.

Foto: Lenovo | Nikiko Eisgruber | Aida Creative llc

Centraal overzicht

Binnen dit Technology Command Center speelt het Intelligent Command Center een belangrijke rol. Dit slimme platform verzamelt informatie uit verschillende systemen en brengt die samen in één centraal overzicht. Daardoor hebben verschillende afdelingen altijd toegang tot dezelfde actuele informatie en kan FIFA sneller beslissingen nemen.

Foto: Lenovo

De onzichtbare machine achter het WK

Het grootste deel van de techniek tijdens het WK blijft voor de meeste fans onzichtbaar. Achter die schermen gaat echter een enorme technologische infrastructuur schuil. Lenovo heeft daarvoor meer dan 17.000 apparaten geleverd, waaronder laptops, tablets, werkstations en smartphones. Daarnaast zijn meer dan tweehonderd technici aanwezig in stadions en trainingslocaties om alles draaiende te houden.



Die schaal is nodig omdat het toernooi zich niet afspeelt in één stad of één land, maar verspreid over drie landen. Medewerkers in een stadion in Mexico moeten met dezelfde systemen kunnen werken als collega's in een mediacentrum in de Verenigde Staten of op een trainingslocatie in Canada. Denk aan het klaarzetten van apparatuur, het beheren van accounts, het oplossen van storingen en het zorgen dat alle betrokkenen veilig toegang hebben tot de informatie die zij nodig hebben.



Zo ontstaat achter de schermen een tijdelijk digitaal werknetwerk dat het hele toernooi met elkaar verbindt. Fans merken daar meestal weinig van, en dat is precies de bedoeling: de techniek moet vooral werken op het moment dat iedereen naar het veld kijkt.

Foto: Lenovo

Van stadion naar scherm: beeld met minimale vertraging

Niet alleen televisie-uitzendingen vragen om enorme rekenkracht. Ook in stadions, persruimtes en fanzones moeten livebeelden vrijwel direct beschikbaar zijn. In het International Broadcast Center in Dallas verwerken servers de videostromen van alle wedstrijden. Via een intern IPTV-netwerk met tien kanalen worden de beelden verspreid naar meer dan duizend schermen op verschillende WK-locaties. Dankzij een combinatie van servers en lokale verwerking van data is de vertraging teruggebracht tot minder dan vijf seconden, waardoor de livebeelden op verschillende locaties beter synchroon lopen.

Foto: Lenovo

Iedere speler heeft een digitale dubbelganger

Een van de opvallendste technische ontwikkelingen tijdens dit WK zijn de 3D-avatars van alle 1248 spelers. Voorafgaand aan het toernooi zijn alle spelers gescand met een speciale installatie. Een speler staat daarbij ongeveer dertig seconden in de 3D-scanner, inclusief voorbereiding. De daadwerkelijke opname duurt minder dan een seconde. Daarna wordt van de ruwe scan een 3D-reconstructie gemaakt, waarna het digitale model textuur en volume krijgt. Zo ontstaat een avatar die niet alleen de lengte en houding, maar ook de lichaamsverhoudingen van de speler nauwkeuriger weergeeft.



Deze digitale dubbelgangers worden gebruikt als extra informatiebron bij de semi-geautomatiseerde buitenspeltechnologie. De daadwerkelijke buitenspelbeslissing wordt nog altijd genomen door het systeem van Hawk-Eye, de officiële VAR-technologiepartner van FIFA. Lenovo levert daarbij de nauwkeurige 3D-spelersmodellen die helpen om zo'n beslissing visueel inzichtelijk te maken voor kijkers.



Foto: Lenovo | Pablo Rothschild

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Een AI-assistent voor coaches en analisten

Ook de deelnemende landen hebben toegang tot nieuwe technologie. Football AI Pro is een systeem dat miljoenen datapunten doorzoekt en meer dan tweeduizend verschillende statistieken analyseert.



Analisten kunnen spelpatronen vergelijken aan de hand van videobeelden en 3D-modellen, coaches kunnen tactische scenario's onderzoeken en spelers krijgen persoonlijke analyses van hun prestaties. Het systeem is beschikbaar voor alle 48 deelnemende landen, waardoor ook kleinere voetbalbonden gebruik kunnen maken van geavanceerde data-analyse.

De wedstrijd zien door de ogen van de scheidsrechter

Een andere opvallende vernieuwing is Referee View: beelden die zijn opgenomen vanuit het perspectief van de scheidsrechter. Omdat een camera op het lichaam van een rennende scheidsrechter schokkerige beelden oplevert, gebruikt het systeem kunstmatige intelligentie om het beeld te stabiliseren. Volgens Lenovo zorgt deze techniek voor ongeveer vijftig procent minder trillingen bij snelle bewegingen, waardoor kijkers een rustiger beeld krijgen zonder verlies van kwaliteit.

Foto: Lenovo

Van voetbalwedstrijd naar dataproject

Een WK blijft in de eerste plaats een sportevenement, maar achter de negentig minuten op het veld draait inmiddels een digitale operatie met duizenden schermen, servers, apparaten en datastromen. Tienduizenden apparaten verwerken beelden en informatie, servers sturen videodata rond, kunstmatige intelligentie ondersteunt coaches en systemen bewaken de veiligheid en logistiek. De technologie achter het moderne voetbal is daarmee bijna net zo indrukwekkend als wat er op het gras gebeurt.

Een stukje WK thuis Lenovo en dochterbedrijf Motorola brengen ook speciale WK-uitvoeringen van een aantal devices uit. Het gaat bijvoorbeeld om laptops zoals de ThinkPad X1 Carbon Gen 14 (waarbij onder andere het trackpad en de achterzijde van de behuizing een op voetbal geïnspireerd design hebben, tablets met een FIFA-hoes en bijpassende stickers en een aantal Motorola smartphones, uitgevoerd met het FIFA-logo en een (gras)groene kleur.

Foto: Lenovo