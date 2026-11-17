M. Night Shyamalan, de regisseur van The Sixth Sense, komt volgend jaar met een nieuwe film genaamd Remain. Na een korte teaser is daar nu de eerste volledige trailer van uitgebracht.

De film draait om de architect Tate Gordon, die een teruggetrokken bestaan leeft en in Cape Cod arriveert voor een opdracht en tegelijkertijd de dood van zijn zus probeert te verwerken. Wanneer hij een mysterieuze vrouw ontmoet begint Tate op te leven, maar zoals wel vaker het geval is in de films van M. Night Shyamalan zit daar vast een aparte twist aan.

Voor Remain zijn er in ieder geval enkele bekende acteurs uit de kast getrokken. Zo wordt de rol van Tate gespeeld door Jake Gyllenhaal en speelt Phoebe Dynevor Wren, de vrouw die hij ontmoet.

Uniek creatief proces

Het ontstaan van de film is vrij uniek. M. Night Shyamalan sloeg de handen ineen met de bestselleracteur Nicholas Sparks. Samen bedachten ze het verhaal. Sparks werkte dit uit tot een roman die vorig jaar verscheen, en Shyamalan maakt van datzelfde idee nu dus een film.

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M. Night Shyamalan kan in ieder geval wel weer een succesverhaal gebruiken. Met zijn debuut The Sixth Sense scoorde hij een grote hit die ook kritisch bejubeld werd, maar sindsdien worden zijn films steeds minder goed ontvangen. De afgelopen jaren regisseerde hij onder andere Trap, Old en Knock at the Cabin.