Het is zaterdagavond 31 oktober, oftewel Halloween. Wil je vanavond lekker bibberend voor de buis zitten, dan heeft HBO Max plotseling een speciale aflevering van de serie IT: Welcome to Derry online geplaatst.

Het eerste seizoen van IT: Welcome to Derry was een groot succes en een tweede seizoen is al bevestigd. Voordat het zover is, kun je vanaf vandaag echter een speciale aflevering bekijken die plots online is geplaatst.

'A Story of Derry', zoals de aflevering heet, speelt zich honderden jaren voor de serie (en de films) af. De special duurt een halfuur en is een prequel op de serie en dus de films. Hierin volgen we de Shokopiwah-stam, dat op het land woont dat veel later het stadje Derry zou worden. We zagen deze stam en hun kennismaking met IT al in kort in de vierde aflevering van het eerste seizoen.

Over IT: Welcome to Derry

Het eerste seizoen van IT: Welcome to Derry speelt zich af in 1962, ver voor de nieuwe films die de afgelopen jaren zijn uitgekomen, die weer zijn gebaseerd op het boek van Stephen King. De serie speelt zich wederom af in Derry, waar te zien is hoe een eeuwenoud kwaad zich voedt met bange kinderen en het zaaien van dood en verderf. Dat doet het meer dan eens in de vorm van Pennywise de clown, al kan het wezen ook andere gedaantes aannemen.

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