Microsoft test een nieuwe beveiligingsfunctie waarmee bedrijven een verloren of gestolen Windows 11-laptop op afstand kunnen blokkeren. Met Remote Lock kan een systeembeheerder ervoor zorgen dat niemand meer op het apparaat kan inloggen, zelfs niet met het juiste wachtwoord of een beheerdersaccount.

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Wie een zakelijke laptop kwijtraakt, brengt mogelijk ook bedrijfsgegevens in gevaar. Veel organisaties gebruiken daarom Microsoft Intune om computers centraal te beheren. Daarmee kunnen systeembeheerders onder meer instellingen aanpassen, beveiligingsregels afdwingen en apparaten wissen.

Microsoft werkt nu aan een minder ingrijpende mogelijkheid. Met Remote Lock kan een systeembeheerder een Windows 11-computer blokkeren zonder de bestanden te verwijderen. De functie is ontdekt in Windows 11 Insider Preview-build 29708.1001, die op 13 november beschikbaar kwam in het experimentele testkanaal. Windows Latest beschreef de werking op 16 november.

Ook juiste wachtwoord helpt niet

Zodra Remote Lock actief wordt, meldt Windows alle aangemelde gebruikers af. Het normale aanmeldscherm verdwijnt en wordt vervangen door een melding dat de organisatie het apparaat heeft vergrendeld. Daarbij kan de systeembeheerder een reden en contactgegevens van de helpdesk laten zien. Een medewerker die zijn laptop terugvindt, weet daardoor bij wie hij moet zijn.

Het bijzondere is dat de blokkade niet met een gewoon Windows-wachtwoord kan worden opgeheven. Ook een pincode of lokaal beheerdersaccount biedt geen toegang. Alleen de IT-afdeling kan de laptop via Intune weer vrijgeven. De blokkade blijft bovendien actief na het opnieuw opstarten van de computer.

Bestanden worden niet verwijderd

Bij verlies of diefstal kan een organisatie ervoor kiezen een laptop op afstand te wissen. Dat beschermt de gegevens, maar is vervelend wanneer het apparaat later toch wordt teruggevonden.

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Remote Lock werkt anders. Alle bestanden en geïnstalleerde programma's blijven behouden. Ook blijft de computer gekoppeld aan de beheeromgeving van de organisatie.

Wanneer de laptop weer terecht is, kan de IT-afdeling de blokkade opheffen. De medewerker kan daarna verder werken zonder alles opnieuw te installeren.

Geen vervanging voor BitLocker