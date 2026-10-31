Vincent Cassel is Quasimodo in Netflix-film The Hunchback, Soul of Paris

Netflix komt later dit jaar met de film The Hunchback, Soul of Paris, gebaseerd op het verhaal rondom de klokkenluider van de Notre-Dame. Vincent Cassel speelt de hoofdrol.

In de eerste trailer is Cassel (Ocean's Twelve, Black Swan) haast onherkenbaar. Hij speelt namelijk Quasimodo, de klokkenluider van de Notre-Dame. In de trailer is te zien hoe zijn gezicht voor de film flink is misvormd, en ook zijn gebogen rug zorgt er voor dat we de normaliter zo fiere acteur nauwelijks herkennen.

In het wereldberoemde verhaal worden zowel het tragische verhaal rondom Quasimodo als die van zijn beschermheer Claude Frollo en de jonge dame Esmeralda behandeld. Daarbij toont de trailer dat er kosten noch moeite is gespaard om het oude Parijs en de beroemde kathedraal in beeld te brengen.

Het verhaal rondom Quasimodo is vooral bekend geworden bij de massa dankzij de in de jaren negentig verschenen Disney-animatiefilm The Hunchback of Notre Dame. Hoewel Disney tegenwoordig veel van zijn animatiefilms verfilmd met live-action acteurs en sets, heeft Disney niets met dit project van doen.

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