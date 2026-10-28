Warner Bros. heeft de laatste trailer van de langverwachte film Dune: Part Three online gedeeld voordat de film in december in de bioscopen draait.

De vorige twee Dune-films van Denis Villeneuve - die ook bekend is van films als Arrival en Blade Runner 2049 - verfilmden het eerste Dune-boek, terwijl Part Three voornamelijk rondom Dune: Messiah draait.

Dit verhaal springt jaren vooruit, maar draait wel wederom om het personage Paul Atreides, een rol die in deze film nog altijd wordt bekleed door Timothée Chalamet. Inmiddels heeft hij zich omhooggewerkt als heerser van het universum en is hij uitgegroeid tot datgene waar hij vroeger een vuist tegen maakte.

Diverse bekende acteurs die ook al in de vorige films zaten keren voor dit slotstuk terug. Denk naast Chalamet ook aan Zendaya (die de rol van Chani speelt), Florence Pugh (Princess Irulan), Jason Momoa (Duncan Idaho), Javier Bardem (Fremen Stilgar) en Rebecca Ferguson (Jessica). Nieuw is ditmaal Robert Pattinson.

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