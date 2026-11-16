Buiten regent het en binnen heb je geen wasdroger (of je wilt hem niet aanzetten, want je betaalt al genoeg aan energiekosten). Dan gebeurt het vaker wel dan niet dat wasgoed dat je 's morgens aan het droogrek hebt gehangen 's avonds nog steeds klam aanvoelt. Met deze zes tips wordt je was (wel) sneller droog.

1. Zet je droogrek op een plek waar je goed kunt ventileren

Waar kun je de was binnen het beste drogen? Kies een kamer waar je kunt ventileren en waar je het rek een stukje van de muur kunt zetten. Een plek in een afgesloten berging is misschien fijn omdat het rek daar uit de weg staat, maar het vocht uit je was blijft er hangen. En naarmate de lucht in de kamer vochtiger wordt, droogt je was langzamer.



In een verwarmde kamer kan het drogen sneller gaan, maar de thermostaat speciaal voor de was hoger zetten kost energie. Vanuit dat oogpunt gezien is een onverwarmde kamer waar je goed kunt ventileren een betere plek om je droogrek neer te zetten. Is het er koud, houd dan wel rekening met wat extra droogtijd.

2. Voer het vocht af zodra je de was ophangt

Laat de ventilatieroosters open terwijl de was droogt. Heb je mechanische ventilatie, zet die dan tijdelijk een stand hoger. Zie je condens op de ramen verschijnen, dan kun je ook even een raam wijd openzetten om snel wat vochtige lucht kwijt te raken. Zet tijdens het luchten de verwarming laag en laat de ventilatie daarna doorlopen.

Heb je ook op dagen zonder natte was last van beslagen ramen? Lees dan hoe je vocht in huis kunt tegengaan.

3. Centrifugeer handdoeken en beddengoed op een hoger toerental

Kijk vóór je de wasmachine aanzet even naar het toerental. Voor stevige katoenen handdoeken en beddengoed kun je vaak een hogere centrifugeerstand kiezen. Hoe meer water de wasmachine uit de stof haalt, hoe minder er op het droogrek hoeft te verdampen. Houd bij fijne was en wol de stand aan die bij het wasprogramma en het waslabel past.

Heb je een lading handdoeken al gewassen en komen ze natter uit de trommel dan je gewend bent? Kijk dan of het programma op een laag toerental heeft gecentrifugeerd. Als de handdoeken een hoger toerental aankunnen, kun je ze nog een keer apart laten centrifugeren.

Foto: Monkey Business Images

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4. Hang handdoeken en beddengoed zo veel mogelijk uit

Een dik badlaken vouw je al snel dubbel om ruimte te besparen op je droogrek. Dan liggen de twee natte helften tegen elkaar en duurt het langer voor de handdoek droog is. Hang het badlaken daarom over twee stangen, zodat er ook lucht tussen de helften kan. Met een dekbedovertrek kun je hetzelfde doen.

Schud kleding uit, trek mouwen recht en haal opgerolde broekspijpen los. Een blouse kun je eventueel op een hanger laten drogen. Dat scheelt weer een stang op het rek. Moet je wollen trui volgens het waslabel liggend drogen? Leg hem dan plat op een droge handdoek om te voorkomen dat hij uitrekt.

5. Gebruik een ventilator om je was sneller te laten drogen

Heb je een ventilator in huis, dan kun je die gebruiken om je was sneller te laten drogen. Richt hem langs het rek, zodat de lucht in de kamer circuleert en vochtige lucht rond de kleding steeds plaatsmaakt voor droge lucht. Zet de ventilator op een vlakke ondergrond naast het droogrek en richt hem langs de was. Druppelt er nog water uit je kleding, zet de ventilator dan zo neer dat hij droog blijft. Laat de ventilatieroosters open, zodat de vochtige lucht de kamer uit kan.

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Een luchtontvochtiger haalt wel zelf water uit de lucht. Heb je er al een, dan kan die van pas komen op dagen waarop je veel was binnen moet drogen. Het stroomverbruik hangt af van het apparaat en van hoe lang het draait.

6. Haal droge kleding alvast van het rek

Een dun shirt is vaak eerder droog dan een spijkerbroek. Haal de droge kleding alvast weg en schuif de rest wat verder uit elkaar. Voel bij een spijkerbroek ook even aan de zakken en tailleband voordat je hem opvouwt. Daar kan de stof nog klam zijn terwijl de broekspijpen al droog aanvoelen.

Heb je plek voor maar één wasrek, was je handdoeken en beddengoed dan op verschillende dagen. Zo houd je genoeg ruimte over om ook de grote stukken goed uit te hangen.

In het kort Was droogt binnenshuis sneller wanneer je vooraf goed centrifugeert, ruimte tussen kledingstukken laat en vocht afvoert. Ventileer tijdens het drogen, ook in de winter. Een ventilator ondersteunt de luchtcirculatie, maar vervangt ventilatie niet. Extra verwarmen kost energie; gebruik bij voorkeur bestaande warmte.