De nieuwe meldingen hebben onder meer betrekking op Outlook, terwijl ook Teams en andere onderdelen van Microsoft 365 issues lijken te hebben. Microsoft heeft vooralsnog geen nieuwe grootschalige uitval bevestigd.
Vorige storing trof meerdere diensten
De eerdere storing begon op donderdag 12 november en duurde meer dan een dag. Niet alleen Outlook, maar ook Teams, SharePoint, Copilot en andere Microsoft 365-diensten ondervonden problemen. Pas op zaterdag waren de problemen min of meer voorbij.
Criminelen misbruiken de storing
Ondertussen waarschuwt Microsoft Threat Intelligence voor phishingmails die inspelen op de eerdere storing. De berichten lijken afkomstig van Microsoft en beweren dat e-mails tijdens de uitval zijn vastgehouden. Ontvangers krijgen te horen dat hun berichten binnen 24 uur worden verwijderd als ze niet op een link klikken.
De criminelen gebruiken daarbij het echte Microsoft-incidentnummer EX1550543 om hun berichten geloofwaardiger te maken.
Wat kun je zelf doen?
Werkt Outlook, Teams of een andere Microsoft-dienst niet? Controleer dan eerst of andere gebruikers dezelfde problemen melden. Dat kan bijvoorbeeld via Downdetector. Als de storing bij Microsoft ligt, heeft het meestal weinig zin om programma's opnieuw te installeren. Wachten op herstel is dan doorgaans de beste optie.