Gebruikers melden maandag 16 november opnieuw problemen met Microsoft-diensten. De meldingen volgen op de grote wereldwijde storing waarbij onder meer Outlook, Teams en Microsoft 365 werden getroffen. Tegelijk waarschuwt Microsoft voor phishing naar aanleiding van de eerste storing.

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De nieuwe meldingen hebben onder meer betrekking op Outlook, terwijl ook Teams en andere onderdelen van Microsoft 365 issues lijken te hebben. Microsoft heeft vooralsnog geen nieuwe grootschalige uitval bevestigd.

Vorige storing trof meerdere diensten

De eerdere storing begon op donderdag 12 november en duurde meer dan een dag. Niet alleen Outlook, maar ook Teams, SharePoint, Copilot en andere Microsoft 365-diensten ondervonden problemen. Pas op zaterdag waren de problemen min of meer voorbij.

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Criminelen misbruiken de storing

Ondertussen waarschuwt Microsoft Threat Intelligence voor phishingmails die inspelen op de eerdere storing. De berichten lijken afkomstig van Microsoft en beweren dat e-mails tijdens de uitval zijn vastgehouden. Ontvangers krijgen te horen dat hun berichten binnen 24 uur worden verwijderd als ze niet op een link klikken.

De criminelen gebruiken daarbij het echte Microsoft-incidentnummer EX1550543 om hun berichten geloofwaardiger te maken.

Wat kun je zelf doen?