Nu het eerste seizoen van de nieuwe Harry Potter-serie steeds dichterbij komt, heeft HBO Max een volledige scène uit de aankomende serie gedeeld.

Het gaat om een scène die zich afspeelt op de eerste schooldag van Harry op Zweinstein, om specifiek te zijn etenstijd in de aula van de school. Die scène is natuurlijk bekend uit de eerste Harry Potter-film, en de serie bevat deze scène ook, maar natuurlijk gefilmd met de nieuwe acteurs. Daarbij tovert Perkamentus een flinke feestmaaltijd op tafel. De volledige scène is hieronder te zien.

Acteurs in de serie

Dominic McLaughlin en Nick Frost (Hot Fuzz) zijn in de serie te zien als respectievelijk Harry Potter en Hagrid. Daarnaast zullen Arabella Stanton de rol van Hermione Granger (Hermelien Griffel) en Alastair Stout de rol van Ron Weasley (Ron Wemel) vertolken. John Lithgow speelt de rol van Perkamentus.

De showrunner van de serie is Francesca Gardiner, die eerder al aan The Man in the High Castle en His Dark Materials werkte. Eerder liet Gardiner weten dat het de bedoeling is dat ze haar eigen draai aan het verhaal geeft. Ook de geprezen regisseur Mark Mylod – bekend van Succession en The Last of Us – werkt aan de serie.

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Vanaf 25 december te zien