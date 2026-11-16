James Bond voelt een beetje passé. Juist daarom is de aankondiging dat acteur Robert Pattinson de rol gaat spelen in de aankomende nieuwe James Bond-film zo veelbelovend: de veelzijdige acteur zou wel eens een versie van het personage kunnen neerzetten die bij deze tijd past.

James Bond behoeft eigenlijk geen introductie meer. Het personage, afkomstig uit de boeken van Ian Fleming, is al decennialang op het witte doek en talloze televisieschermen te zien. Er zijn maar liefst 25 films gemaakt gebaseerd op de Britse geheim agent, en zes acteurs hebben de rol gespeeld. Daarbij hebben we het alleen over de officiële films die onder de huidige canon vallen - oftewel de films die onder de vlag van EON Productions zijn gemaakt.

Doordat om de zoveel films het gezicht van Bond verandert, is het personage aardig met zijn tijd meegegaan. Hoewel de vroege films met acteurs als Sean Connery en Roger Moore nog altijd een onmiskenbare charme hebben, zou de vrouwenverslindende actieheld uit de jaren zestig, zeventig en tachtig tegenwoordig wat uit de toon vallen. Met Daniel Craig als een serieuzere, norse Bond werd de Bond-franchise sinds 2006 al naar de moderne tijd getrokken, maar ook dat trucje kennen we inmiddels wel. Het is tijd voor een nieuwe Bond, en gelukkig weten we nu eindelijk wie dat wordt.

De nieuwe Bond is bekend

De afgelopen jaren is er hevig gespeculeerd over wie de nieuwe Bond zou kunnen worden. Sinds No Time To Die uit 2021 zijn we immers niet meer op een nieuwe film in de franchise getrakteerd, en we wisten al dat Craig zijn pistool met geluidsdemper aan de wilgen hing. Namen als Josh O'Connor, Callum Turner en Jack Lowden passeerden de revue, maar ook Robert Pattinson - jawel, die vampier uit de Twilight-films - werd genoemd.

Het is die Pattinson die nu officieel het stokje van Craig overneemt. De nieuwe Bond werd vanmiddag bevestigd, samen met een korte teaser waarin we Pattinson voor het eerst in de rol zien. "James Bond zal terugkeren", zo kopt de tekst in de teaser in, maar wanneer we de nieuwe film kunnen verwachten is niet duidelijk. Wel bekend is dat Denis Villeneuve (bekend van de moderne Dune-films, Arrival en Blade Runner 2049) de regie in handen heeft.

Verder weten we nog helemaal niets over de film. Gissen over de setting, het verhaal en andere acteurs heeft dus ook weinig zin. Ook is niet duidelijk of we de origine van de 'nieuwe Bond' mee gaan krijgen, of dat we meteen kennismaken met een al ervaren 007. Het moet allemaal gaan blijken - hopelijk hoeven we niet te lang te wachten tot er meer details naar buiten komen, al zal de film zelf vast nog wel enkele jaren op zich laten wachten.

Indrukwekkend ouvre

Pattinson is dus de nieuwe Bond. Dat kan in eerste instantie trouwe Bond-fans afschrikken. Zij kunnen Pattinson misschien als de poster boy uit de Twilight-films, waarmee hij met een lijkbleke huid en scherpe snijtandjes uitgroeide tot de droomman van vele tieners. En anders herinneren ze hem misschien wel van zijn rol als Cedric Diggory in Harry Potter and the Goblet of Fire.

Maar Pattinson heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als machtig interessant en gevarieerd acteur. De inmiddels 40-jarige acteur heeft sinds zijn Twilight-avonturen expres een aantal uitdagende en onconventionele rollen in films gekozen, en dat heeft hem bepaald geen windeieren gelegd. Sterker nog: inmiddels staat Pattinson hoog op het lijstje van favoriete acteurs bij menig filmfan.

Zo liet Pattinson in David Cronenbergs Cosmopolis al zien dat hij echt niet altijd de romantische vampier uit hoeft te hangen. Ook in de biografische avonturenfilm The Lost City of Z maakte hij indruk. Samen met Willem Dafoe leverde hij in The Lighthouse een sterk staaltje onconventionele horror, en in High Life toonde de acteur dat hij ook prima met sciencefiction uit de voeten kan.

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Het was echter vooral zijn rol in Good Time - een van de meest geprezen films van het cultregieduo dat als de Safdie-broers bekendstaat - die hoge ogen gooide. In deze extreem ongemakkelijke film speelt Pattinson een crimineel die te pas en te onpas iedereen in zijn omgeving gebruikt voor eigen gewin, waaronder zijn verstandelijk gehandicapte broer. Het levert een pittige zit op waar je ruim anderhalf uur lang een uiterst naar onderbuikgevoel van krijgt, en je tegelijkertijd verwondert over hoe Pattinson zo'n ongelooflijke rotzak kan spelen.

Sindsdien zijn de blockbusterrollen voor Pattinson niet aan te slepen. De absolute ster onder de huidige werkzame blockbusterregisseurs, Christopher Nolan, gaf hem een kans in het onnavolgbare Tenet, waarin Pattinson wederom de meeste indruk achter laat. Hij sloeg wederom de handen ineen met Nolan voor het eerder dit jaar verschenen The Odyssey. Met zijn rol als Bruce Wayne en getergde superheld in The Batman wist hij zonder moeite comicfans voor zich te winnen, en met Dune: Part 3 deed de acteur al eerder ervaring op met werken voor Villeneuve. Ook recente films als The Drama en Primetime worden deels gedragen door de acting chops van Pattinson.

Heruitvinding van Bond-franchise

Iedereen die de meeste van bovengenoemde films al eens heeft gezien, zal begrijpen waarom Pattinson zo'n spannende en interessante keuze is voor de rol als Bond. De acteur weet met een ogenschijnlijke achteloosheid een enorme aanwezigheid op het scherm te creëren. De manier waarop hij in veel scènes speelt, voelt onconventioneel: niet helemaal zoals je zou verwachten, maar uitermate charmant en met een charisma waar maar weinig moderne acteurs aan kunnen tippen.

Dat charisma mag hij in gaan zetten om misschien wel het meest charismatische filmpersonage ooit neer te zetten. Het is echter vooral te hopen dat Pattinson niet die gekke sprongen verliest waar hij in andere producties zo goed mee uit de verf komt. Hij heeft samen met Villeneuve de kans om een écht andere Bond neer te zetten, eentje die de oude versies waar we al decennialang naar kijken doet vergeten en daarmee de franchise opnieuw uitvindt.