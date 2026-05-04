Er wordt gewerkt aan een televisieserie gebaseerd op de vorig jaar uitgekomen game Atomfall.

Dat heeft Deadline gemeld. De serie wordt geproduceerd door Two Brothers Pictures, terwijl Harry en Jack Williams het schrijfwerk op zich nemen. Zij zaten ook achter The Missing en The Assassin. Daarnaast zullen twee andere broers - Jason en Chris Kingsley - ook als producenten functioneren. Zij hebben Rebellion opgericht, de studio die de game heeft ontwikkeld.

De game Atomfall verscheen vorig jaar voor pc, PlayStation- en Xbox-consoles. Spelers doen een post-nucleair Noord-Engeland aan, waar gevochten moet worden om te overleven en ondertussen ook materialen verzameld moeten worden. Ondertussen stuit men op verschillende facties, cults en gemuteerde wezens.