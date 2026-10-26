De streamingdiensten stromen over van de nieuwe releases. Of je nu zin hebt in drama, een spannende thriller of een flinke dosis horror: er is weer genoeg om uit te kiezen. Wij hebben de beste nieuwe releases voor je op een rij gezet, zodat je precies weet wat je deze week niet mag missen.

Tony | Amazon Prime Video | 26 oktober

De biopic Tony volgt de negentienjarige Anthony Bourdain (Dominic Sessa), die in de zomer van 1975 aan de slag gaat in een restaurant in het Amerikaanse kustplaatsje Provincetown. Hij heeft nog geen idee wat hij met zijn leven wil, maar ontdekt al snel dat de chaotische keukenwereld hem meer te bieden heeft dan hij had verwacht. Onder de vleugels van chef-kok José (Antonio Banderas) leert hij de fijne kneepjes van het vak en ontdekt hij hoe belangrijk eten en de mensen om hem heen kunnen zijn. Deze zomer legt de basis legt voor de carrière van de man die later wereldberoemd wordt als chef-kok, schrijver en tv-presentator.

The Dog Stars | Pathé Thuis | 27 oktober

The Dog Stars, de postapocalyptische thriller van regisseur Ridley Scott, is gebaseerd op het gelijknamige boek van Peter Heller. Daarin heeft een dodelijke pandemie het grootste deel van de mensheid uitgeroeid. De jonge piloot Hig (Jacob Elordi) probeert samen met de gewapende Bangley (Josh Brolin) te overleven op een verlaten vliegveld in Colorado. Wanneer Hig een mysterieuze boodschap opvangt via zijn radio, besluit hij op onderzoek uit te gaan. Wanneer hij de veiligheid van zijn schuilplaats achter zich laat en op zoek gaat naar andere overlevenden, ontdekt hij dat er buiten zijn vertrouwde omgeving nog mensen zijn die mogelijk een toekomst kunnen bieden.

It: Chapter Two | Netflix | 30 oktober

It: Chapter Two is het vervolg op de boekverfilming It uit 2017 en speelt zich 27 jaar na de eerste film af. Daarmee verfilmt dit tweede deel de rest van het beroemde boek van Stephen King. De Losers zijn inmiddels allemaal volwassen en hebben hun best gedaan om de narigheid uit hun jeugd achter zich te laten. Wanneer de moordlustige clown Pennywise echter terugkeert naar Derry om het stadje te terroriseren, wordt de groep weer bij elkaar geroepen voor een laatste confrontatie met hun grootste angsten.

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Nocturne (seizoen 1) | Apple TV | 30 oktober

In de nieuwe misdaadthriller Nocturne speelt Liev Schreiber de voormalig militair en rechercheur Jonah Lynn, die de drukke straten van Philadelphia verruilt voor een rustig leven in een klein stadje. Daar wordt hij echter geconfronteerd met seriemoordenaar Jurek Walter (Stephen Graham), die zijn familie en omgeving bedreigt. Wanneer een slachtoffer van Walter onverwacht levend wordt teruggevonden, schakelt Jonah zijn pleegdochter Saga Bauer (Zazie Beetz) in, een FBI-agente die undercover moet gaan om informatie uit de moordenaar te krijgen.

Dexter: Resurrection (seizoen 2) | SkyShowtime | 31 oktober

Het tweede seizoen van Dexter: Resurrection – het vervolg op Dexter en de miniserie New Blood – is vanaf deze zaterdag te zien op SkyShowtime. Michael C. Hall keert terug als de titulaire hoofdpersoon. In Resurrection ontwaakt seriemoordenaar Dexter uit een coma en vertrekt hij naar New York City, vastberaden om zijn zoon Harrison (Jack Alcott) te vinden en wat zaken recht te zetten. Wanneer Angel Batista (David Zayas) op zijn pad komt, beseft hij echter dat hij zijn verleden niet zo makkelijk achter zich kan laten. In het tweede seizoen krijgt Dexter te maken met twee nieuwe tegenstanders: een beruchte seriemoordenaar die al jarenlang actief is en een nieuwe moordenaar die New York onveilig maakt.