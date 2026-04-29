De Netflix-animatieserie Stranger Things: Tales from '85 krijgt toch een tweede seizoen, ondanks behoorlijk wat kritiek op de serie.

Het eerste seizoen van Stranger Things: Tales from '85 kwam afgelopen week op Netflix te staan, en critici waren relatief negatief over de kwaliteit van de show. Ook kijkers zijn niet massaal te spreken over de serie, zo blijkt uit gepubliceerde scores op Rotten Tomatoes. Ondanks deze kritiek wordt de serie wel goed bekeken.

Netflix heeft nu dan ook bevestigd dat er aan een tweede seizoen gewerkt wordt. Sterker nog: die arriveert al aankomend najaar op de streamingdienst. Veel details zijn er nog niet, maar in deze Instagram-post vallen de eerste beelden nu te zien.

Stranger Things: Tales from '85 is een spin-off van de live-action Netflix-serie Stranger Things. De animatieserie speelt zich af tussen het tweede en derde seizoen van die serie, om precies te zijn in de winter van 1985. Diverse personages uit de live-action serie keren terug, waaronder Eleven (ingesproken door Brooklyn Davey Norstedt), Will (Benjamin Plessala), Mike (Luca Diaz), Lucas (Elisha EJ Williams), Dustin (Braxton Quinney) en Max (Jolie Hoang-Rappaport).