Gisteren - op 4 mei, oftewel Star Wars-dag - kwam een nieuwe trailer uit van de aankomende film Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

De trailer toont niet alleen beelden van de film, maar ook van veel voorgaande Star Wars-projecten, en is dan ook een nostalgische zit voor fans. Bekende personages als Luke Skywalker en Obi-Wan Kenobi komen dan ook voorbij.

The Mandalorian en Grogu worden in de aankomende film ingehuurd om Colonal Ward te redden uit de klauwen van Rotta the Hutt - de zoon van Jabba the Hutt. De rol van The Mandalorian wordt zoals in de serie gespeeld door Pedro Pascal, maar ook acteurs als Jeremy Allen White en Sigourney Weaver zijn van de partij. De film volgt de Disney+-serie The Mandalorian op. Star Wars: The Mandalorian and Grogu draait vanaf 20 mei in de bioscoop.