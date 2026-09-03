De trailer, die hieronder te bekijken is, toont de opzet van de film. Daan van Kampen probeert hierin indruk te maken op Layla, het meisje waar hij verliefd op is, door een groot verjaardagscadeau voor haar te kopen. Daarin wordt hij bijgestaan door zijn opa Richard, wat voor een chaotische zoektocht zorgt.
De film is dus een spin-off van de Tatta’s-filmreeks, die doorgaans draait om de familie van Kampen maar nu Daan specifiek in de schijnwerpers zet. Daan wordt net als in voorgaande delen gespeeld door Sem van der Horst, en er keren meer personages en acteurs uit voorgaande delen terug: John Buijsman als opa Richard, Hassan Slaby vertolkt zijn rol uit vorige films nogmaals en de rest van de van Kampen-familie keert ook terug.