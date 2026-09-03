De trailer, die hieronder te bekijken is, toont de opzet van de film. Daan van Kampen probeert hierin indruk te maken op Layla, het meisje waar hij verliefd op is, door een groot verjaardagscadeau voor haar te kopen. Daarin wordt hij bijgestaan door zijn opa Richard, wat voor een chaotische zoektocht zorgt.

De film is dus een spin-off van de Tatta’s-filmreeks, die doorgaans draait om de familie van Kampen maar nu Daan specifiek in de schijnwerpers zet. Daan wordt net als in voorgaande delen gespeeld door Sem van der Horst, en er keren meer personages en acteurs uit voorgaande delen terug: John Buijsman als opa Richard, Hassan Slaby vertolkt zijn rol uit vorige films nogmaals en de rest van de van Kampen-familie keert ook terug.

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Veelgestelde vragen

Wat is een spin-off bij een filmreeks?

Een spin-off is een film of serie die voortkomt uit een bestaande titel, maar de aandacht verlegt naar een ander personage, een andere plek of een nieuw verhaal. De oorspronkelijke wereld blijft herkenbaar, terwijl de makers meer ruimte hebben om een zijfiguur uit te bouwen. Bij een bekende filmreeks kan zo’n afgeleide titel aantrekkelijk zijn voor fans én voor nieuwe kijkers.

Welke De Tatta’s-films zijn er vóór De Tatta’s: Daan verschenen?

Vóór De Tatta’s: Daan verschenen drie bioscoopfilms in de hoofdreeks: De Tatta’s, De Tatta’s 2 en De Tatta’s 3. De reeks draait om de familie Van Kampen en groeide uit tot een herkenbare Nederlandse komediereeks. De spin-off kiest een andere invalshoek door Daan meer centraal te zetten dan de familie als geheel.

Hoe kun je De Tatta’s: De Serie kijken?

De Tatta’s: De Serie is in Nederland beschikbaar via Prime Video. De serie bouwt voort op de wereld van de familie Van Kampen en bestaat uit losse komische verhaallijnen rond onder meer geldproblemen, liefde en familiegedoe. Wie de personages beter wil leren kennen voordat een nieuwe film verschijnt, kan de serie gebruiken als extra achtergrond.

Waarom krijgen bijfiguren uit komedies vaak een eigen film?

Bijfiguren krijgen vaak een eigen film als ze genoeg herkenning, humor of verhaalmogelijkheden hebben om zelfstandig te werken. Een komisch personage kan in een spin-off andere relaties, conflicten en situaties krijgen dan in de hoofdreeks. Voor makers is dat een manier om een populaire filmwereld uit te breiden zonder hetzelfde familieverhaal steeds letterlijk te herhalen.