Wat is een spin-off bij een filmreeks? Een spin-off is een film of serie die voortkomt uit een bestaande titel, maar de aandacht verlegt naar een ander personage, een andere plek of een nieuw verhaal. De oorspronkelijke wereld blijft herkenbaar, terwijl de makers meer ruimte hebben om een zijfiguur uit te bouwen. Bij een bekende filmreeks kan zo’n afgeleide titel aantrekkelijk zijn voor fans én voor nieuwe kijkers.

Welke De Tatta’s-films zijn er vóór De Tatta’s: Daan verschenen? Vóór De Tatta’s: Daan verschenen drie bioscoopfilms in de hoofdreeks: De Tatta’s, De Tatta’s 2 en De Tatta’s 3. De reeks draait om de familie Van Kampen en groeide uit tot een herkenbare Nederlandse komediereeks. De spin-off kiest een andere invalshoek door Daan meer centraal te zetten dan de familie als geheel.

Hoe kun je De Tatta’s: De Serie kijken? De Tatta’s: De Serie is in Nederland beschikbaar via Prime Video. De serie bouwt voort op de wereld van de familie Van Kampen en bestaat uit losse komische verhaallijnen rond onder meer geldproblemen, liefde en familiegedoe. Wie de personages beter wil leren kennen voordat een nieuwe film verschijnt, kan de serie gebruiken als extra achtergrond.