In 2027 komt de gloednieuwe animatiefilm Pokémon: Wild Card naar de bioscoop, zeven jaar na de vorige film - Secrets of the Jungle. De insteek van Wild Card is echter anders dan je gewend bent door de relatie met The Trading Card Game.

Pokémon: Wild Card is aangekondigd aan het einde van de Pokémon World Championships, het grootste evenement rondom de zakmonstertjes ter wereld. Opvallend is dat deze film, in contrast met eerdere animatiefilms van de franchise, niet draait om Ash Ketchum en zijn reis om de allerbeste Pokémon-trainer ooit te worden. Wild Card draait namelijk om een speler van Pokémon: The Trading Card Game, die wellicht een vergelijkbaar doel heeft in de echte wereld.

Onderstaande teaser biedt een eerste blik op de visuals van de film, waarin we een nog onbekend personage te zien krijgen terwijl die met Pokémon-kaarten speelt. Hij lijkt daarbij een outfit te dragen met ontwerpelementen van de Pokémon Mimikyu - en dat zakmonstertje lijkt zelf ook een rol te spelen: het is de enige Pokémon die in deze beelden te zien is. Veel meer is nog niet over de aankomende film bekendgemaakt.

De tragedie van Mimikyu Het is niet per se een unicum: een Pokémon met een tragische achtergrond. Maar het verhaal achter Mimikyu is toch bijzonder aangrijpend. Het daadwerkelijke uiterlijk van dit wezen is onbekend, gezien het een kleedje over zich heen heeft gegooid om dichterbij mensen en andere Pokémon te komen. Mimikyu is een eenzame Pokémon, en door meer op Pikachu te lijken wil die dit tegengaan. Iemand, geef Mimikyu een knuffel!

Zeven jaar gewacht

Het laatste deel in de reeks met Pokémon-animatiefilms is Secrets of the Jungle, uit 2020. Wild Card heeft dus zeven jaar op zich laten wachten, al heeft The Pokémon Company in de tussentijd zeker niet stilgezeten. Er zijn immers afleveringen van de stopmotion-serie Pokémon Concierge geproduceerd, en eerder deze week is ook aangekondigd dat Disney de animatieserie Pokémon: The Misadventures of Sirfetch’d and Pichu uit gaat brengen in 2027. Deze serie is afkomstig van Aardman, de animatiestudio achter Wallace and Gromit.

Wellicht is het gebrek aan nieuwe Pokémon-films uit te leggen door het ‘einde’ van Ash Ketchums verhaal in de anime. De iconische theme song draaide natuurlijk om “I’m gonna be the very best”, en Ash is inmiddels de kampioen. Veel van de eerdere films toonden avonturen van tijdens zijn reis naar dat punt.

Een van die films waar ikzelf bijzonder warme gevoelens bij heb is Destiny Deoxys, waarin Ash en zijn metgezellen arriveren in LaRousse City. Daar komen ze in contact met Tory, een jongen zonder Pokémon na een traumatische gebeurtenis waarin hij de strijd tussen de buitenaardse Pokémon Deoxys en de legendarische Rayquaza in levende lijve heeft bijgewoond.

De sfeer van de film is relatief futuristisch, in het geautomatiseerde LaRousse dat zich in chaos verkeert wanneer Deoxys en Rayquaza hun strijd hervatten. Wild Card heeft ongetwijfeld een geheel andere insteek, maar de film heeft in mijn ogen desalniettemin grote schoenen te vullen.

© The Pokémon Company

De toekomst van Pokémon

De franchise blijft uiteraard gestaag nieuwe sets met Pokémon-kaarten uitbrengen, waaronder de TKTK-set die kaarten met Mega Evolution-versies van monstertjes uit Pokémon Legends: Z-A in de mix gooit. Ook komen er nog altijd updates uit voor Pokémon Champions , de competitieve battlegame die eerder dit jaar is verschenen. Tijdens de World Championship werd onthuld dat de Mega Evolution-versies van Lucario en Absol op 9 september naar de game komen. Daarbij is aangekondigd dat de Pokémon World Championship van 2027 plaats gaat vinden in Singapore, van 13 tot en met 15 augustus.

De eerstvolgende écht grote Pokémon-game laat echter nog tot 2027 op zich wachten. Winds and Waves komen naar Nintendo Switch 2 op een nog onbekend moment, en lijken zich af te spelen in een tropisch gebied vol stranden en een grote blauwe zee. De starters zijn ook al onthuld , dus je kunt al nadenken over met wie je aan dit avontuur begint - het goede antwoord is Browt.