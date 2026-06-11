Heb je een boek een tijdje weggelegd of weet je niet meer precies wat er eerder gebeurde in een boekenreeks? Amazon wil dat makkelijker maken met nieuwe AI-functies voor Kindle. Die geven samenvattingen, beantwoorden vragen over het boek dat je leest en helpen je de draad weer op te pakken. Voorlopig zijn de functies alleen beschikbaar voor gebruikers in de Verenigde Staten.

Kindle praat je bij over het verhaal

Wie een boekenserie na een pauze weer oppakt, moet soms even terughalen wie ook alweer wie was en wat er eerder gebeurde. Daarvoor had Amazon al de functie Recaps. Die vat eerdere boeken uit een serie kort samen, Dat werkt een beetje zoals het "Previously on..."-stukje aan het begin van een serie-aflevering: je wordt bijgepraat zonder dat je opnieuw hoeft te beginnen.

Nieuwe functie: Story So Far

Met Story So Far breidt Amazon die functie verder uit. Je krijgt geen algemene samenvatting, maar een overzicht dat stopt op het punt waar jij bent gebleven. Spoiler-vrij dus: je ziet alleen gebeurtenissen, personages en verhaallijnen die je op dat moment al kent.

Vragen stellen aan een boek

Ook nieuw is Ask this Book. Daarmee kun je tijdens het lezen vragen stellen over het boek dat je op dat moment geopend hebt. Denk aan vragen over personages, gebeurtenissen, onderlinge relaties of thema's.



Je selecteert een passage en stelt daarna een vraag. Kindle geeft vervolgens een antwoord op basis van de inhoud van het boek. Standaard kijkt de functie ook hier alleen naar het deel dat je al hebt gelezen, zodat je geen spoilers krijgt. Wie dat wil, kan ook vragen laten beantwoorden op basis van het volledige boek.

America first :-/

Jammer, maar helaas: de genoemde functies zijn op dit moment alleen bedoeld voor klanten in de Verenigde Staten. Amazon heeft nog niet gezegd of Recaps, Story So Far en Ask this Book ook buiten de VS verschijnen. Het is dus nog maar de vraag of, en zo ja wanneer, deze AI-hulp naar Nederland komt. Bovendien werken de functies niet met alle boeken, maar alleen met ondersteunde Engelstalige e-books die via Amazon zijn gekocht of geleend. Er zitten dus nog wel wat beperkingen aan.