Kindle praat je bij over het verhaal

Wie een boekenserie na een pauze weer oppakt, moet soms even terughalen wie ook alweer wie was en wat er eerder gebeurde. Daarvoor had Amazon al de functie Recaps. Die vat eerdere boeken uit een serie kort samen, Dat werkt een beetje zoals het "Previously on..."-stukje aan het begin van een serie-aflevering: je wordt bijgepraat zonder dat je opnieuw hoeft te beginnen.

Nieuwe functie: Story So Far

Met Story So Far breidt Amazon die functie verder uit. Je krijgt geen algemene samenvatting, maar een overzicht dat stopt op het punt waar jij bent gebleven. Spoiler-vrij dus: je ziet alleen gebeurtenissen, personages en verhaallijnen die je op dat moment al kent.

Vragen stellen aan een boek

Ook nieuw is Ask this Book. Daarmee kun je tijdens het lezen vragen stellen over het boek dat je op dat moment geopend hebt. Denk aan vragen over personages, gebeurtenissen, onderlinge relaties of thema's.

Je selecteert een passage en stelt daarna een vraag. Kindle geeft vervolgens een antwoord op basis van de inhoud van het boek. Standaard kijkt de functie ook hier alleen naar het deel dat je al hebt gelezen, zodat je geen spoilers krijgt. Wie dat wil, kan ook vragen laten beantwoorden op basis van het volledige boek.

America first :-/

Jammer, maar helaas: de genoemde functies zijn op dit moment alleen bedoeld voor klanten in de Verenigde Staten. Amazon heeft nog niet gezegd of Recaps, Story So Far en Ask this Book ook buiten de VS verschijnen. Het is dus nog maar de vraag of, en zo ja wanneer, deze AI-hulp naar Nederland komt. Bovendien werken de functies niet met alle boeken, maar alleen met ondersteunde Engelstalige e-books die via Amazon zijn gekocht of geleend. Er zitten dus nog wel wat beperkingen aan.

Veelgestelde vragen

Wat is Story So Far op Kindle?

Story So Far is een nieuwe AI-functie die een samenvatting maakt van het verhaal tot precies het punt waar de lezer is gebleven. Daarbij wordt rekening gehouden waar je precies in het boek bent gebleven.

Hoe verschilt Story So Far van Recaps?

Recaps vat eerder gelezen delen van een boekenserie samen. Story So Far gaat verder en maakt een persoonlijke samenvatting van alles wat je tot dat moment hebt gelezen, ook binnen één boek.

Wat doet Ask this Book?

Ask this Book is een AI-assistent waarmee lezers vragen kunnen stellen over personages, gebeurtenissen, relaties en thema's binnen een boek. De antwoorden worden gegenereerd op basis van de inhoud van het boek.

Op welke apparaten werken de nieuwe functies?

Story So Far werkt op Kindle-readers en in de Kindle-app voor iPhone en iPad. Ask this Book is momenteel alleen beschikbaar in de Kindle-app voor iPhone en iPad, met ondersteuning voor Android en Kindle-readers later dit jaar.

Zijn de AI-functies ook beschikbaar in Nederland?

Nee, voorlopig niet. Amazon heeft de functies uitsluitend uitgerold voor gebruikers in de Verenigde Staten en heeft nog geen plannen voor Nederland of andere Europese landen aangekondigd.

Voorkomen de nieuwe Kindle-functies spoilers?

Ja. Amazon geeft aan dat zowel Story So Far als Ask this Book standaard alleen informatie tonen uit het deel van het boek dat de gebruiker al heeft gelezen.
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