Black Friday valt dit jaar op vrijdag 27 november, maar de meeste Nederlanders wachten niet tot die dag om hun aankopen te doen. Bijna 80 procent stelt helemaal niets uit in de hoop op een flinke korting. Vooral jongeren houden de aanbiedingen wel in de gaten, met name wanneer ze een nieuwe televisie, laptop of smartphone willen kopen. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Overstappen.nl.

Hoewel Black Friday ieder jaar gepaard gaat met flinke kortingsacties, lijkt de invloed op het koopgedrag van Nederlanders mee te vallen. Ongeveer vier op de vijf consumenten passen hun aankoopplannen niet aan vanwege deze kortingsdag. Bij de mensen die dat wel doen, gaat het vooral om duurdere producten.

Elektronica staat daarbij duidelijk bovenaan. Zo wacht maar 14 procent van alle ondervraagden tot Black Friday met de aanschaf van bijvoorbeeld een televisie, laptop of smartphone. Ook huishoudelijke apparaten worden geregeld later gekocht: 9,3 procent van de respondenten hoopt eind november een wasmachine, koelkast of ander apparaat voordeliger aan te schaffen.

Bij andere productgroepen is het effect een stuk kleiner. Slechts 4,5 procent wacht met het kopen van kleding of modeaccessoires. Voor speelgoed en schoonheidsproducten ligt dat percentage rond de 3 procent. Meubels en andere interieurproducten worden door ongeveer 2 procent van de consumenten uitgesteld.

Jongeren wachten veel vaker op aanbiedingen

Opvallend is het grote verschil tussen jongere en oudere consumenten. Van de Nederlanders tussen 18 en 34 jaar stelt de helft minstens één aankoop uit tot Black Friday. In de leeftijdsgroep van 35 tot 54 jaar doet 26 procent dat, terwijl bij 55-plussers slechts 10 procent bewust wacht op de kortingsacties.

Vooral bij elektronica lopen de verschillen flink uiteen. Van de jongste groep respondenten wacht 40 procent met de aanschaf van een nieuw apparaat tot eind november. Bij consumenten van 55 jaar en ouder is dat niet meer dan 6 procent.

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Abonnementen nauwelijks op het verlanglijstje

Terwijl veel consumenten hopen op korting bij een nieuwe televisie of laptop, kijken ze veel minder naar aanbiedingen voor internet en mobiele telefonie. Slechts 2,5 procent stelt het afsluiten van een dergelijk abonnement uit tot Black Friday.

Volgens Overstappen.nl is dat opvallend, omdat de besparing bij een abonnement behoorlijk kan oplopen. Waar je bij een televisie eenmalig profiteert van een lagere aanschafprijs, kunnen kortingsacties bij internetabonnementen over een langere periode voordeel opleveren.

Kijk verder dan de eerste maanden korting

Wie tijdens Black Friday een goedkoper internetabonnement wil afsluiten, doet er wel verstandig aan om de voorwaarden goed te bekijken. Een aanbieding met bijvoorbeeld zes maanden korting hoeft over de gehele contractperiode niet automatisch de voordeligste keuze te zijn.

Veel providers hanteren namelijk een tijdelijk actietarief. Na zes of twaalf maanden betaal je alsnog de reguliere abonnementsprijs. Het is daarom verstandig om niet alleen naar de maandelijkse actieprijs te kijken, maar ook de totale kosten over de volledige contractduur te berekenen.

Daarnaast kunnen zaken als aansluitkosten, de prijs van een eventueel televisieabonnement en de voorwaarden na afloop van de kortingsperiode verschil maken. Zo voorkom je dat een aantrekkelijke Black Friday-aanbieding uiteindelijk toch duurder uitvalt dan verwacht.