Er komt definitief een tweede seizoen van de horrorserie Carrie op Amazon Prime Video, zo is bevestigd.

Het eerste seizoen kwam eerder deze maand op Amazon Prime Video te staan, en Amazon MGM Studios heeft nu bevestigd dat er een tweede seizoen komt. Dat is dus al vrij snel nadat het eerste seizoen is uitgekomen.

Carrie is de debuutroman van schrijver Stephen King. In de jaren zeventig werd het boek al verfilmd, maar deze nieuwe serie trekt de setting naar de moderne tijd. Mike Flanagan staat aan het hoofd van deze nieuwe verfilming. Hij heeft met diverse horrorseries en -films - waaronder andere projecten gebaseerd op Stephen King-werk - al meer dan genoeg ervaring.

De serie draait om Carrie White, die een afgezonderd leven leidt en na de dood van haar vader voor het eerst naar een openbare school gaat. Daar krijgt ze te maken met pesterijen van haar medescholieren. Carrie komt er tegelijkertijd achter dat ze telekinetische krachten bezit.

Het eerste seizoen behandelt grotendeels de gebeurtenissen uit het boek. Interessant wordt dus om te zien hoe het tweede seizoen ook nieuw materiaal gaat brengen. Een verrassing is dat niet: Flanagan gaf eerder al aan inspiratie te hebben voor drie seizoenen.

Slagveld van pestgedrag

Tijn beoordeelde het eerste seizoen van Carrie met een 7,8 in de ID-review: "De nieuwe versie van Carrie werkt fantastisch. Hoewel het meer drama dan horror betreft, toont de serie een slagveld van pestgedrag, die door de moderne cultuur van social media nog bruter dan voorheen is (maar niet minder realistisch). Het verhaal kent een toevoeging die niet voor iedereen zal slagen, maar hoe dan ook is de nieuwe variant van de klassieker je tijd waard."