Het budget van de verfilming van de populaire game Elden Ring nadert schijnbaar de 200 miljoen dollar. Daarmee is het de duurste film die filmbedrijf A24 tot nu toe heeft gemaakt.

In een artikel van The Wall Street Journal wordt het budget van rond de 200 miljoen dollar voor de film genoemd. Het budget is opvallend, omdat het budget voor films van A24 over het algemeen veel lager ligt. Zo was de vorige recordhouder van het bedrijf Marty Supreme met een budget van 70 miljoen dollar, en daarvoor Civil War met een budget van 50 miljoen dollar.

Waar het budget van 200 miljoen dollar voor wordt gebruikt is niet bekend, maar het klinkt aannemelijk dat een groot deel is weggelegd voor de sets en de special effects. Elden Ring speelt zich immers af in een fantasiewereld vol met monsterlijke vijanden en draken, en dat is een groot verschil met de realistischere en ingetogenere settings van gebruikelijke A24-films.

© FromSoftware

Verschijnt in 2028

De Elden Ring-film zal vanaf 3 maart 2028 in bioscopen draaien en ook een IMAX-release krijgen. Daarbij is bekend dat Alex Garland de regie op zich neemt en ook het script schrijft. Hij is onder andere bekend van films als Ex Machina en Civil War. Garland gaf zelf aan groot fan van de game te zijn en hem meerdere keren te hebben uitgespeeld.

Lees ook · Partnerbijdrage Dataroof treft 6,5 miljoen Nederlanders: zo bescherm je jezelf tegen de golf aan scams die volgt In samenwerking met Bitdefender

Qua cast kunnen mensen onder andere Kit Connor (Warfare, Heartstopper), Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War), Ben Whishaw (Skyfall, Paddington), Nick Offerman (The Last of Us) en Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga, Black Bag) verwachten.