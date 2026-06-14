Het vervolg op de in 2025 verschenen live-action-verfilming van Lilo and Stitch zal vanaf mei 2028 in de bioscoop draaien.

Dat werd dit weekend gemeld door Hollywood Reporter. Daarbij is ook bekend dat Chris Sanders de regie op zich neemt. Hij regisseerde ook de eerste live-action-verfilming en schreef ook het script. Daarnaast spreekt hij zowel in de animatiefilms als de live-action-films de stem in van Stitch. De opnames zullen later dit jaar starten.

Informatie over wat fans van de film kunnen verwachten is er verder nog niet. Men heeft al laten weten dat niet de animatiefilm Lilo and Stitch 2 letterlijk wordt verfilmd, dus waarschijnlijk kunnen kijkers zich opmaken voor een nieuw verhaal.