Uit het niets is een losstaande aflevering van The Bear uitgebracht.

Terwijl fans wachten op het vijfde seizoen, is er nu op Disney+ een compleet nieuwe aflevering te zien die niet onder een seizoen valt. Net zoals enkele afleveringen in de serie doen, blikt deze aflevering ook terug in het verleden.

Om precies te zijn volgt de aflevering - die ongeveer een uur duurt - zich voor de serie zelf af, en draait deze rondom Richie en Mike (gespeeld door Ebon Moss-Bachrach en Jon Bernthal). Zij maken een reis naar Gary, Indiana.