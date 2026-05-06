Terwijl fans wachten op het vijfde seizoen, is er nu op Disney+ een compleet nieuwe aflevering te zien die niet onder een seizoen valt. Net zoals enkele afleveringen in de serie doen, blikt deze aflevering ook terug in het verleden.
Om precies te zijn volgt de aflevering - die ongeveer een uur duurt - zich voor de serie zelf af, en draait deze rondom Richie en Mike (gespeeld door Ebon Moss-Bachrach en Jon Bernthal). Zij maken een reis naar Gary, Indiana.
Waarschijnlijk verschijnt het vijfde seizoen van The Bear ergens aankomende zomer. Het is meteen het laatste seizoen van de serie rondom een restaurant in Chicago.