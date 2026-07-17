Ryan Hurst, de acteur die de rol van Kratos zou spelen in de televisieserie gebaseerd op gamefranchise God of War, zal de rol niet meer vertolken na een ongeluk op de set.

Hurst zou een serieuze verwonding hebben opgelopen op de set: hij zou zijn biceps hebben gescheurd tijdens het uitvoeren van een stunt voor de serie (via Deadline). Hij heeft daarna een operatie gehad en is nu herstellende.

Lang herstel

Het herstel voor een dergelijke verwonding met operatie is meestal rond een halfjaar, en het kan een jaar duren voordat de persoon weer volledig op sterkte is. Het zou dus pas in 2027 weer veilig zijn voor Hurst om de opnames voort te zetten.

Sony Pictures Television en Amazon MGM Studios zouden zorgvuldig hebben overwogen wat te doen, en uiteindelijk hebben besloten de rol van hoofdpersonage Kratos te recasten. Daardoor moet de serie ook opnieuw geschoten worden - opnames waren al geruime tijd bezig.

Het is niet bekend wie de rol van Kratos nu gaat spelen. De rol van de zoon van Kratos, genaamd Atreus, blijft wel door dezelfde persoon vertolkt worden, namelijk Callum Vinson. Hoe dan ook is het uitzonderlijk dat de hoofdrol in een film of serie terwijl de opnames al bezig zijn wordt gerecast.

Eerste shot van de serie werd gehekeld

Afgelopen maart kwam de eerste foto van de twee acteurs in hun rollen al uit. Die foto ontving behoorlijk wat kritiek, omdat veel fans van mening waren dat het eruit zag als twee mensen die aan cosplay rondom de God of War-reeks deden.

Over de God of War-televisieserie

De God of War-tv-serie van Amazon Prime gaat de laatste twee hoofddelen in de God of War-reeks verfilmen, God of War (2018) en God of War Ragnarök. Die games, uitgekomen op PlayStation 4, PlayStation 5 en later ook pc, wisselden de Griekse setting uit de vroegere delen in voor een Noordse mythologische setting, inclusief de aanwezigheid van Noordse goden.

Sony en Amazon kondigden in 2022 al aan dat er een tv-serie rondom God of War zou komen. Afgelopen jaar werd ook bekendgemaakt dat er minstens twee seizoenen gemaakt zullen worden. Voordat het zover is, moet natuurlijk het eerste seizoen uitkomen op Amazon Prime Video. Frederick E.O. Toye, bekend van onder andere The Boys en Fallout, zal de eerste twee afleveringen regisseren.

Andere acteurs in de serie

Eerder werd al bevestigd dat Max Parker - bekend van Boots en Vampire Academy - de rol van Heimdall gaat spelen en Teresa Palmer (Hacksaw Ridge) in de huid van Sif - Thors vrouw - kruipt. De rol van Odin wordt gespeeld door Mandy Patinkin - onder andere bekend van Homeland en the Princess Bride.