Er is een foto verschenen van een gestileerde versie van de Grand Theft Auto 6-kaart, waardoor we voor het eerst mogelijk een goede blik krijgen op de indeling van de spelwereld.

De kaart schijnt gespot te zijn bij de GTA 6-collectie van Selfridges te Londen. Zover bekend had de kaart nog niet aan het publiek getoond moeten worden, maar heeft een werknemer toch een foto gemaakt en die op internet geplaatst. De persoon in kwestie heeft kort na plaatsing de foto weer weggehaald, maar inmiddels is de foto overal verspreid op internet.

Op de foto is een hevig gestileerde kaart van de spelwereld van Grand Theft Auto 6 te zien. Daarop zijn diverse locaties te zien, waaronder de stad Vice City en de belangrijkste wegen. Omdat het om een gestileerde versie gaat, is het lastig om betekenisvolle informatie over de grootte van de spelwereld uit de kaart te halen.

Op social media doet ook een andere versie van de kaart de ronde. Ook dit is weer een kleurrijke, gestileerde versie van de spelwereld, maar het bevat wel iets meer details over de landschappen die spelers kunnen verwachten. De meningen zijn echter nog verdeeld over of deze versie van de kaart echt is, of met AI is gemaakt. Dat is op moment van schrijven niet duidelijk. Hieronder zijn in ieder geval beide versies van de map te zien.

Meer GTA 6-gameplay

Daarnaast is op internet nog meer gameplay gedeeld van Grand Theft Auto 6. In het verlengde van de gameplay die eerder deze week werd getoond, is deze gameplay zo gefilmd dat het lijkt alsof het om beelden van de echte wereld gaat - vooral omdat replica's van deze auto's onlangs al echt in Miami rondreden ter promotie van de game. Vermoedelijk zijn deze gameplaybeelden met de in-game smartphone in het spel opgenomen, waardoor ze er zo realistisch uitzien.

Reserveringen breken records

Grand Theft Auto 6 valt al geruime tijd te reserveren en sinds enkele dagen kunnen mensen die de game hebben gepre-ordered hem ook alvast downloaden, zodat men op release op 19 november meteen aan de slag kan.

Eerder deze week bleek al dat de reserveringen van de game records breken. Zowel PlayStation als Xbox hebben tweets geplaatst waaruit blijkt dat GTA 6 de meest gereserveerde game is in de geschiedenis van de platforms. Dat betekent dat er geen andere game zo vaak voor release is gereserveerd dan GTA 6. Om hoeveel exemplaren het precies gaat, is niet duidelijk.

Inmiddels heeft analistenbureau Sensor Tower echter wel een schatting gedaan. Volgens dat bureau zijn er inmiddels al zo'n 10,31 miljoen exemplaren van de game gereserveerd, wat een omzet van ongeveer een miljard dollar heeft opgeleverd. Daarbij zou zo'n driekwart van de reserveringen op PlayStation 5 zijn gedaan, met ongeveer 25 procent op Xbox Series-consoles. Take-Two en Rockstar zelf hebben op moment van schrijven nog geen officiële cijfers naar buiten gebracht.

Gamerelease is volgende week

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

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De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

GTA Online was een belangrijk onderdeel van Grand Theft Auto 5, maar bij Grand Theft Auto 6 wordt gemeld dat het om een singleplayerervaring gaat. Het is dan ook mogelijk dat een nieuwe GTA Online ergens na release van GTA 6 pas beschikbaar komt, al is daar op dit moment nog niets over bekend.

Meer over Grand Theft Auto 6

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Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

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Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles

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