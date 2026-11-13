De kaart schijnt gespot te zijn bij de GTA 6-collectie van Selfridges te Londen. Zover bekend had de kaart nog niet aan het publiek getoond moeten worden, maar heeft een werknemer toch een foto gemaakt en die op internet geplaatst. De persoon in kwestie heeft kort na plaatsing de foto weer weggehaald, maar inmiddels is de foto overal verspreid op internet.

Op de foto is een hevig gestileerde kaart van de spelwereld van Grand Theft Auto 6 te zien. Daarop zijn diverse locaties te zien, waaronder de stad Vice City en de belangrijkste wegen. Omdat het om een gestileerde versie gaat, is het lastig om betekenisvolle informatie over de grootte van de spelwereld uit de kaart te halen.

Op social media doet ook een andere versie van de kaart de ronde. Ook dit is weer een kleurrijke, gestileerde versie van de spelwereld, maar het bevat wel iets meer details over de landschappen die spelers kunnen verwachten. De meningen zijn echter nog verdeeld over of deze versie van de kaart echt is, of met AI is gemaakt. Dat is op moment van schrijven niet duidelijk. Hieronder zijn in ieder geval beide versies van de map te zien.

Meer GTA 6-gameplay

Daarnaast is op internet nog meer gameplay gedeeld van Grand Theft Auto 6. In het verlengde van de gameplay die eerder deze week werd getoond, is deze gameplay zo gefilmd dat het lijkt alsof het om beelden van de echte wereld gaat - vooral omdat replica's van deze auto's onlangs al echt in Miami rondreden ter promotie van de game. Vermoedelijk zijn deze gameplaybeelden met de in-game smartphone in het spel opgenomen, waardoor ze er zo realistisch uitzien.

Reserveringen breken records

Grand Theft Auto 6 valt al geruime tijd te reserveren en sinds enkele dagen kunnen mensen die de game hebben gepre-ordered hem ook alvast downloaden, zodat men op release op 19 november meteen aan de slag kan.

Eerder deze week bleek al dat de reserveringen van de game records breken. Zowel PlayStation als Xbox hebben tweets geplaatst waaruit blijkt dat GTA 6 de meest gereserveerde game is in de geschiedenis van de platforms. Dat betekent dat er geen andere game zo vaak voor release is gereserveerd dan GTA 6. Om hoeveel exemplaren het precies gaat, is niet duidelijk.

Inmiddels heeft analistenbureau Sensor Tower echter wel een schatting gedaan. Volgens dat bureau zijn er inmiddels al zo'n 10,31 miljoen exemplaren van de game gereserveerd, wat een omzet van ongeveer een miljard dollar heeft opgeleverd. Daarbij zou zo'n driekwart van de reserveringen op PlayStation 5 zijn gedaan, met ongeveer 25 procent op Xbox Series-consoles. Take-Two en Rockstar zelf hebben op moment van schrijven nog geen officiële cijfers naar buiten gebracht.

Gamerelease is volgende week

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

GTA Online was een belangrijk onderdeel van Grand Theft Auto 5, maar bij Grand Theft Auto 6 wordt gemeld dat het om een singleplayerervaring gaat. Het is dan ook mogelijk dat een nieuwe GTA Online ergens na release van GTA 6 pas beschikbaar komt, al is daar op dit moment nog niets over bekend.

Meer over Grand Theft Auto 6

Op ID volgen we al het nieuws rondom GTA 6 op de voet. In onderstaande artikelen vind je meer informatie over de grootste entertainmentrelease aller tijden:

Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

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Rockstar Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box

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Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles

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Rockstar Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box

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Veelgestelde vragen

Wanneer komt GTA 6 uit in Nederland?

Grand Theft Auto VI staat gepland voor 19 november 2026. Die datum geldt ook voor Nederland, omdat Rockstar de game wereldwijd op dezelfde dag wil uitbrengen voor de aangekondigde consoleversies. Pre-orders zijn inmiddels geopend via officiële digitale winkels en geselecteerde retailers. Zoals bij elke grote release blijft het verstandig om kort voor lancering de winkelpagina te controleren op eventuele levertijden of preload-informatie.

Op welke platforms kun je GTA 6 spelen?

GTA 6 verschijnt bij release op PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Er is op dit moment geen officiële launchversie voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch 2 of pc aangekondigd. Wie de game direct op release wil spelen, heeft dus een huidige generatie PlayStation- of Xbox-console nodig. Een latere pc-versie is niet uitgesloten, maar Rockstar heeft daar nog geen datum voor genoemd.

Wat kost GTA 6 ongeveer bij release?

De Standard Edition van Grand Theft Auto VI staat in de Verenigde Staten op 79,99 dollar en Nederlandse winkels tonen prijzen rond 79,99 euro voor de basisversie. De uiteindelijke prijs kan per winkel, editie en platform verschillen. Let bij fysieke versies ook goed op de productomschrijving, omdat sommige winkels een downloadcode in een doos verkopen in plaats van een traditionele disc.

Is GTA 6 geschikt voor kinderen?

GTA 6 is bedoeld voor volwassen spelers. Op de Nederlandse Xbox Store staat Grand Theft Auto VI met PEGI 18 vermeld, wat betekent dat de game niet geschikt is voor minderjarigen. De serie draait traditioneel om misdaad, geweld, grove taal en volwassen thema’s. Ouders die twijfelen, kunnen beter wachten op volledige reviews en de uiteindelijke PEGI-informatie op de verpakking of storepagina controleren.

Moet je GTA 5 hebben gespeeld om GTA 6 te begrijpen?

Je hoeft GTA 5 niet te hebben gespeeld om GTA 6 te kunnen volgen. Grand Theft Auto VI wordt als afzonderlijke game gepresenteerd, met nieuwe hoofdpersonages, een nieuwe setting en een eigen verhaal rond Jason en Lucia. Kennis van eerdere delen helpt vooral om de humor, satire en openwereldopzet sneller te herkennen, maar is geen vereiste om in te stappen.