Nadat afgelopen zomer al een eerste teaser trailer van de langverwachte serie Blade Runner 2099 verscheen, is afgelopen weekend een volledige trailer uitgebracht.

De trailer werd getoond tijdens New York Comic Con, waar een panel voor de serie werd gehouden. De trailer verscheen gisteren ook online.

Michelle Yeoh (Crouching Tiger, Hidden Dragon, Everything Everywhere All At Once) en Hunter Schafer (Euphoria, The Hunger Games) spelen de hoofdrollen in deze serie die zich na de films Blade Runner en Blade Runner 2049 afspeelt. Yeoh speelt de rol van Olwen, een replicant die moeite heeft met de komst van het einde van haar levensduur. Schafer speelt Cora, een mens die opgejaagd wordt door Blade Runners en zelf de identiteit van een Blade Runner aanneemt.

Blade Runner 2099 werd eerder al voornamelijk in Praag en Barcelona geschoten. De serie heeft Silka Luisa als showrunner, bekend van Shining Girls. Ze heeft acht afleveringen geschoten als een op zichzelf staand verhaal, dus het verhaal komt ook ten einde in de laatste aflevering - het gaat om een 'gelimiteerde serie'.

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Alle acht de afleveringen van Blade Runner 2099 staan vanaf 25 november op streamingdienst Amazon Prime Video.