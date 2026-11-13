Met een wifi-speaker luister je in de woonkamer naar je favoriete Spotify-afspeellijst, zet je tijdens het koken een podcast op of geniet je in de slaapkamer van rustige muziek. Je hebt er geen losse versterker voor nodig en bedient de muziek gewoon met je smartphone. Maar welke wifi-speaker past bij jou? We zetten tien aandachtspunten op een rij, van geluidskwaliteit en aansluitingen tot multiroomaudio en slimme functies.

Wat is een wifi-speaker en wat is het verschil met bluetooth?

Een wifi-speaker verbind je met je thuisnetwerk. Daarmee kan de luidspreker muziek afspelen via streamingdiensten als Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer en YouTube Music. Je kiest op je smartphone een album, afspeellijst of podcast en de speaker zorgt voor het geluid. Welke diensten je rechtstreeks kunt gebruiken, hangt af van het model.



Het belangrijkste verschil met een bluetooth-speaker zit in de verbinding. Bij bluetooth stuurt je smartphone het geluid rechtstreeks naar de luidspreker. Loop je met je telefoon naar een andere kamer, dan kan de verbinding wegvallen. Het bereik is binnenshuis doorgaans zo'n tien meter, afhankelijk van muren en andere obstakels.



Een wifi-speaker kan bij geschikte streamingdiensten de muziek zelfstandig via internet ophalen. Je smartphone gebruik je dan alleen om de muziek te kiezen en de weergave te bedienen. Je kunt dus gerust met je telefoon naar boven lopen terwijl de muziek beneden doorspeelt. Via wifi is bovendien vaak een hogere geluidskwaliteit mogelijk dan via bluetooth, al hangt het uiteindelijke resultaat ook af van de speaker en de gebruikte streamingdienst.



Veel moderne smart-tv's, receivers en mediaspelers ondersteunen eveneens muziekdiensten als Spotify. Een wifi-speaker heeft als voordeel dat je hem vrijwel overal kunt neerzetten. Bovendien zijn de versterker en luidsprekers al ingebouwd, zodat je geen aparte audioapparatuur nodig hebt.

Foto: Bose De compacte Bose Lifestyle Ultra Speaker past bijvoorbeeld prima op een bijzettafel.

Welk formaat en welke behuizing kies je voor een wifi-speaker?

Een wifi-speaker staat vaak goed zichtbaar in de woon- of slaapkamer. Het uiterlijk speelt daarom ook een rol bij je keuze. De meeste fabrikanten bieden hun speakers aan in neutrale kleuren als zwart, wit en grijs. Merken als Sonos en Apple hebben daarnaast modellen in opvallendere kleuren.



Ook het materiaal verschilt. Veel wifi-speakers hebben een kunststof behuizing, waarbij de luidsprekers achter een stoffen bekleding zitten. Dat geeft de speaker een rustige uitstraling en beschermt de onderdelen tegen aanrakingen en lichte stoten. Andere modellen hebben een metalen of kunststof rooster met kleine openingen waar het geluid doorheen komt.



Kijk vooral ook naar het formaat. Een grotere behuizing biedt meer ruimte om lage tonen weer te geven. Daardoor klinkt een grotere speaker vaak voller dan een heel compact model. Dat betekent niet automatisch dat groter altijd beter is, want ook de gebruikte luidsprekers en de afstemming van het geluid tellen mee.



Voor een ruime woonkamer is een middelgrote of grote wifi-speaker vaak een goede keuze. Zoek je vooral een luidspreker voor podcasts, achtergrondmuziek of een kleine slaapkamer, dan kan een compact exemplaar prima voldoen.

Foto: Sonos Deze wifi-speaker van Sonos is verkrijgbaar in drie kleuren.

Kan een wifi-speaker ook in de badkamer of tuin staan? Wil je je wifi-speaker in de badkamer, op het balkon of in de tuin gebruiken? Controleer dan of hij bestand is tegen water en stof. Veel wifi-speakers zijn bedoeld voor gebruik binnenshuis en hebben daarom geen officiële IP-classificatie. De IP-code laat zien hoe goed de behuizing beschermt tegen stof en water. Bij IP67 betekent het eerste cijfer dat de speaker stofdicht is. Het tweede cijfer geeft aan dat hij bestand is tegen tijdelijke onderdompeling in water onder de vastgestelde testomstandigheden. De Sonos Roam 2 is een voorbeeld van een wifi-speaker met IP67-certificering. Die kun je dus ook buiten gebruiken. Zulke draagbare modellen hebben vaak een ingebouwde accu, zodat je niet afhankelijk bent van een stopcontact. Let er wel op dat een waterbestendige speaker niet automatisch tegen alle omstandigheden kan, zoals langdurige blootstelling aan hitte of chloorwater.

Foto: Sonos De Sonos Roam 2 heeft een IP67-classificatie en is daardoor ook geschikt voor gebruik buitenshuis.

Eén wifi-speaker of twee? Het verschil tussen mono en stereo

Met één wifi-speaker kun je al prima naar muziek luisteren. Toch heeft een set van twee luidsprekers een voordeel: je kunt ermee naar stereogeluid luisteren. Muziek wordt meestal opgenomen met een afzonderlijk linker- en rechterkanaal. Met twee speakers hoor je die kanalen vanuit verschillende richtingen, waardoor instrumenten en stemmen ruimtelijker kunnen klinken.



Veel wifi-speakers kun je draadloos koppelen tot een stereopaar. Je zet bijvoorbeeld één luidspreker links en één rechts van de televisie of je favoriete luisterplek. Zo ontstaat een breder stereobeeld dan wanneer al het geluid uit één apparaat komt.



Wil je later een tweede speaker toevoegen? Controleer dan vooraf of het gekozen model stereokoppeling ondersteunt. Vaak heb je daarvoor twee identieke exemplaren nodig. Houd ook rekening met de extra kosten.



Overigens kunnen sommige afzonderlijke wifi-speakers zelf al stereogeluid weergeven, doordat ze meerdere luidsprekers hebben die verschillende richtingen op spelen. Het stereo-effect is dan doorgaans minder breed dan bij twee los opgestelde speakers.



Voor achtergrondmuziek, podcasts en luisterboeken is één wifi-speaker meestal voldoende. Wil je regelmatig uitgebreid naar muziek luisteren, dan kan een stereopaar een interessante investering zijn.

Foto: KEF De KEF LSX II bestaat uit twee afzonderlijke luidsprekers voor een brede stereoweergave.

Hoeveel audiodrivers heeft een goede wifi-speaker nodig?

De geluidskwaliteit van een wifi-speaker hangt voor een belangrijk deel af van de ingebouwde audiodrivers. Dat zijn de onderdelen die elektrische signalen omzetten in hoorbaar geluid.



Eenvoudige wifi-speakers hebben soms maar één actieve audiodriver. Die moet dan zowel de hoge als de midden- en lage tonen weergeven. Dat kan prima werken voor gesproken woord en achtergrondmuziek, maar stelt grenzen aan de geluidsweergave.



Bij uitgebreidere modellen verdelen meerdere drivers het werk. Een tweeter verzorgt bijvoorbeeld de hoge tonen, terwijl een woofer de midden- en lage tonen weergeeft. Sommige speakers hebben daarnaast een afzonderlijke middentoner. Doordat iedere driver zich op een bepaald frequentiegebied richt, kan de fabrikant het geluid nauwkeuriger afstemmen.



Je komt ook wifi-speakers tegen met een passieve basradiator. Die heeft geen eigen aandrijving, maar beweegt mee met de luchtdruk die de actieve drivers veroorzaken. Zo kan een relatief kleine luidspreker toch behoorlijk wat bas produceren.



Kijk bij het vergelijken van wifi-speakers dus niet alleen naar het aantal drivers. Ook hun formaat, plaatsing en afstemming bepalen hoe de muziek uiteindelijk klinkt. Een goed ontworpen speaker met twee drivers kan beter presteren dan een minder zorgvuldig ontworpen model met meer drivers.

Foto: Denon De Denon Home 600 heeft acht actieve audiodrivers die samen voor een krachtige geluidsweergave zorgen.

"Wil je een wifi-speaker met een vol en gedetailleerd geluid? Kijk dan naar de gebruikte audiodrivers, niet alleen naar het formaat van de behuizing." Maikel Dijkhuizen, audio-expert bij ID.nl

Wifi op 2,4 of 5 GHz: welke verbinding is beter voor muziek?

Een stabiele netwerkverbinding voorkomt dat je muziek onverwacht stopt of hapert. Daarom is het verstandig om te controleren welke wifi-frequenties een speaker ondersteunt.



De 2,4GHz-band heeft doorgaans een groter bereik en komt relatief gemakkelijk door muren en vloeren. Dat is handig wanneer je de luidspreker wat verder van de router wilt plaatsen. Op deze frequentie werken alleen wel veel andere apparaten, waardoor er sneller storing kan optreden.



De 5GHz-band biedt meer bandbreedte en heeft vaak minder last van drukte op het netwerk. Het bereik is doorgaans kleiner. Voor het streamen van muziek is de snelheid van 2,4 GHz meestal al ruim voldoende; een stabiele verbinding is belangrijker dan de maximale snelheid. Veel moderne wifi-speakers ondersteunen beide frequentiebanden en kiezen zelf een geschikte verbinding.



Heb je op de plek waar je de speaker wilt neerzetten een netwerkaansluiting? Dan kun je ook een model met een ethernetpoort overwegen. Via een netwerkkabel heeft de luidspreker geen last van storingen in het draadloze netwerk. Sommige Sonos-speakers kun je met een speciale usb-c-naar-ethernetadapter bekabeld aansluiten.

Foto: Sonos Verbind de wifi-speaker met je thuisnetwerk en kies op je smartphone welke muziek je wilt horen.

AirPlay 2 en Google Cast: welke streamingtechniek heb je nodig?

Niet iedere wifi-speaker werkt op dezelfde manier samen met je smartphone, tablet of computer. Dat heeft onder meer te maken met de ondersteunde streamingprotocollen.



Gebruik je een iPhone, iPad of Mac? Dan is AirPlay 2 een handige functie. Daarmee stuur je geluid vanuit geschikte apps op je Apple-apparaat naar de speaker. Dat kan muziek zijn, maar bijvoorbeeld ook het geluid van een video. Onder meer Sonos, Bluesound en Denon bieden wifi-speakers met AirPlay 2 aan.



Voor Android-gebruikers is Google Cast interessant. Hiermee stuur je vanuit geschikte apps muziek en ander geluid naar een compatibele luidspreker. Je vindt deze ondersteuning onder andere bij modellen van Bose, KEF en WiiM.



Sommige wifi-speakers ondersteunen zowel AirPlay 2 als Google Cast, maar dat geldt lang niet voor alle modellen. Kijk daarom goed welke techniek bij jouw apparaten past.



Gebruik je vooral Spotify? Controleer dan ook of de speaker Spotify Connect ondersteunt. Daarmee selecteer je de luidspreker rechtstreeks vanuit de Spotify-app, waarna de speaker zelf de muziek streamt. Zo ben je niet afhankelijk van AirPlay of Google Cast.

Foto: Bluesound Dankzij AirPlay 2 kun je vanaf een MacBook draadloos geluid afspelen op de Bluesound Pulse Flex.

Welke aansluitingen zijn handig op een wifi-speaker?

Hoewel je een wifi-speaker vooral draadloos gebruikt, kunnen extra aansluitingen goed van pas komen. Misschien wil je ook je platenspeler, cd-speler of een ander audioapparaat aansluiten.



Een 3,5mm-lijningang is daarvoor handig. Hiermee verbind je bijvoorbeeld een cd-speler of een platenspeler met ingebouwde voorversterker. Heeft je platenspeler geen voorversterker, dan heb je die meestal nog apart nodig.



Sommige uitgebreidere wifi-speakers hebben ook optische of coaxiale digitale aansluitingen, of analoge tulp-ingangen. Dat biedt meer mogelijkheden om andere audiobronnen te gebruiken.



Wil je muziekbestanden vanaf een usb-stick of externe schijf afspelen? Zoek dan naar een model met een geschikte usb-aansluiting en ondersteuning voor het afspelen van bestanden. Niet iedere usb-poort is hiervoor bedoeld. Controleer ook welke bestandsformaten de speaker kan afspelen.



Er bestaan daarnaast wifi-speakers met een HDMI-aansluiting voor het geluid van een televisie. Zulke aansluitingen vind je vooral bij modellen die ook voor tv-audio zijn ontworpen.



Tot slot ondersteunen veel wifi-speakers ook bluetooth. Dat is handig wanneer je een apparaat wilt verbinden zonder gebruik te maken van je thuisnetwerk. Denk bijvoorbeeld aan een bezoeker die snel een nummer wil afspelen of aan het gebruik van een draagbare speaker op vakantie.

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Foto: Sonos Wil je een platenspeler op je wifi-speaker aansluiten? Controleer dan of de juiste audio-ingang aanwezig is.

Wifi-speaker met accu of netstroom: wat is handiger?

De meeste wifi-speakers hebben een vaste plek in huis en werken op netstroom. Dat betekent dat je een stopcontact in de buurt nodig hebt. Voor een speaker die permanent in de woonkamer of slaapkamer staat, is dat meestal geen probleem.



Wil je de luidspreker regelmatig verplaatsen? Dan is een wifi-speaker met een ingebouwde accu een handigere keuze. Modellen als de Sonos Move 2 en Roam 2 kun je bijvoorbeeld meenemen van de woonkamer naar de keuken of de tuin.



Let bij een accugevoede speaker op de opgegeven gebruiksduur. Fabrikanten vermelden meestal hoeveel uur je met een volle accu kunt luisteren. De werkelijke accuduur hangt onder meer af van het volume en de gebruikte functies.



Als de speaker ook bluetooth ondersteunt, kun je hem zelfs gebruiken op plekken waar geen wifi beschikbaar is. Zo neem je dezelfde luidspreker bijvoorbeeld mee naar de garage, op het balkon of naar een vakantieadres.

Foto: Sonos De Sonos Move 2 heeft een ingebouwde accu met volgens Sonos een gebruiksduur tot 24 uur.

Muziek in elke kamer met multiroomaudio en een speaker-app

Bij vrijwel iedere wifi-speaker hoort een app waarmee je het apparaat instelt en bedient. Je koppelt de speaker aan je thuisnetwerk, kiest een muziekbron en past waar mogelijk het geluid aan.



Veel apps hebben een equalizer waarmee je bijvoorbeeld de lage en hoge tonen harder of zachter zet. Zo kun je het geluid afstemmen op je smaak en de ruimte waarin de speaker staat.



Heb je meerdere wifi-speakers in huis? Dan wordt de app nog interessanter. Met multiroomaudio kun je muziek in verschillende kamers tegelijk afspelen. Zet bijvoorbeeld een speaker in de woonkamer en een tweede in de keuken. Terwijl je van de ene naar de andere ruimte loopt, blijft dezelfde muziek klinken. Je kunt vaak ook per kamer iets anders afspelen. In de keuken luister je dan naar een podcast, terwijl in de woonkamer muziek opstaat.



Let bij de aanschaf wel op de compatibiliteit. Speakers van hetzelfde merk werken doorgaans goed samen, maar je kunt niet zomaar alle wifi-speakers van verschillende fabrikanten combineren. Dat hangt af van het gebruikte multiroomplatform.



Sommige apps kunnen daarnaast muziek afspelen die op je eigen netwerk is opgeslagen, bijvoorbeeld op een NAS of computer. Handig wanneer je een verzameling muziekbestanden hebt die niet op streamingdiensten beschikbaar is.

Met de bijbehorende app bedien je meerdere wifi-speakers en bepaal je welke muziek in welke kamer klinkt.

Wifi-speaker met spraakassistent: wat kun je ermee?

Sommige wifi-speakers hebben een ingebouwde microfoon en ondersteunen stembediening. Je kunt dan bijvoorbeeld vragen om een ander nummer af te spelen, het volume aan te passen of de muziek te pauzeren.



Afhankelijk van het model werken speakers met spraakdiensten als Google Assistent, Amazon Alexa of Sonos Voice Control. De beschikbare functies en ondersteunde talen verschillen per assistent. Controleer daarom vooraf of de gewenste opdrachten ook in het Nederlands werken.



Een slimme speaker kan vaak meer dan muziek afspelen. Je kunt bijvoorbeeld vragen naar het weer, een herinnering instellen of compatibele slimme apparaten in huis bedienen.



Google gebruikt voor zijn nieuwere slimme speakers ook Gemini, waarmee je uitgebreidere vragen kunt stellen en gesprekken kunt voeren. Gebruik je liever geen spraakbediening? Kijk dan of je de microfoon fysiek kunt uitschakelen. Sommige speakers zijn zelfs verkrijgbaar in een uitvoering zonder microfoon.

Foto: Sonos De Sonos Roam 2 kun je bedienen via de app en de knoppen op de behuizing. Afhankelijk van de verbinding en instellingen is ook stembediening mogelijk.

Kooptips: drie wifi-speakers die de moeite (meer dan) waard zijn Er zijn wifi-speakers in uiteenlopende prijsklassen. De onderstaande drie modellen laten zien welke mogelijkheden je voor verschillende budgetten krijgt.

Google Home Speaker

Zoek je vooral een compacte speaker voor muziek, podcasts en het bedienen van je slimme apparaten? Dan is de Google Home Speaker een interessante optie. In de bolvormige behuizing zit één actieve audiodriver. Daarmee is deze luidspreker vooral bedoeld voor dagelijks gebruik, zoals het luisteren naar achtergrondmuziek en luisterboeken.



De nadruk ligt op de slimme functies. Dankzij de ingebouwde microfoon kun je de speaker met je stem bedienen. Vraag bijvoorbeeld om een andere afspeellijst, stel een herinnering in of bedien geschikte slimme verlichting en andere apparaten in huis.



Google gebruikt hiervoor zijn AI-assistent Gemini. Wanneer je tegen de speaker praat, licht de gekleurde ledring op. Voor uitgebreidere mogelijkheden, zoals langere gesprekken en samen ideeën uitwerken, kan een betaald abonnement nodig zijn.



Wil je niet dat de microfoon actief is? Dan schakel je die uit met een fysieke knop. De Google Home Speaker is verkrijgbaar in een lichte kleur, die Google porselein noemt, en een grijze uitvoering.

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Sonos Era 100

De Sonos Era 100 combineert wifi en bluetooth in één compacte speaker. Je kunt dus muziek streamen via je thuisnetwerk, maar ook rechtstreeks vanaf je smartphone afspelen. Met een los verkrijgbare lijningangsadapter sluit je bovendien een externe audiobron aan, zoals een platenspeler met voorversterker of een cassettedeck.



Met afmetingen van 12 × 18,25 × 13,05 centimeter neemt de Era 100 niet veel ruimte in. Toch heeft Sonos twee tweeters en een woofer ingebouwd. De tweeters zorgen voor de hoge tonen, terwijl de woofer de midden- en lage tonen weergeeft. Dankzij de plaatsing van de tweeters kan de speaker een relatief breed stereobeeld produceren.



De Era 100 kan het geluid ook afstemmen op de akoestiek van de kamer. Daarnaast ondersteunt hij stembediening en kun je hem combineren met andere compatibele Sonos-speakers voor multiroomaudio.



Je kunt kiezen uit een witte en zwarte uitvoering. Wil je liever geen ingebouwde microfoon, dan is er ook de Sonos Era 100 SL. Die biedt vergelijkbare audiomogelijkheden, maar heeft geen eigen stembediening.

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Denon Home 200

De Denon Home 200, verkrijgbaar in zwart en grijs, is met zijn afmetingen van 14 × 21,6 × 14 centimeter compact genoeg voor een kast, plank of bijzettafel. Binnenin zitten twee tweeters en een woofer, die samen de hoge, midden- en lage tonen verzorgen.



Je hebt verschillende mogelijkheden om muziek af te spelen. Via wifi stream je vanaf geschikte muziekdiensten, terwijl bluetooth handig is om rechtstreeks verbinding te maken met een smartphone of tablet. Heb je een iPhone of iPad, dan kun je ook AirPlay 2 gebruiken.



Aan de achterzijde zitten een 3,5mm-lijningang en een usb-c-poort. Daarmee biedt de Home 200 extra mogelijkheden voor het aansluiten van externe apparaten, afhankelijk van de functies die Denon voor deze aansluitingen ondersteunt.



De speaker maakt deel uit van Denons HEOS-platform. Daarmee kun je hem combineren met andere geschikte Denon-apparaten en muziek in meerdere kamers afspelen. Voor bepaalde spraakfuncties via Siri is een aanvullend Apple-apparaat, zoals een HomePod, nodig.

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In het kort Een wifi-speaker streamt muziek via je thuisnetwerk en kan bij geschikte diensten zelfstandig audio ophalen, terwijl bluetooth binnenshuis doorgaans rond 10 meter bereik heeft. Voor goed geluid tellen formaat, audiodrivers, stereokoppeling en plaatsing sterker mee dan alleen het aantal speakers in de behuizing. Een stabiele verbinding via 2,4 of 5 GHz voorkomt haperingen, en ethernet kan helpen als wifi op de gekozen plek zwak is. AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, multiroomaudio, aansluitingen, accu en microfoon bepalen hoe goed de speaker bij je apparaten en kamers past.