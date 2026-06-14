Als het gaat om betaalbare smartphones heb je keuze te over. Om tussen al die eenheidsworst-producten toch een beetje op te vallen, heeft TCL de Nxtpaper 70 Pro uitgerust met een uniek en kleurrijk display dat doet denken aan papier. Maar is dat voldoende?

TCL Nxtpaper 70 Pro 7,5 / 10 Score De Pluspunten Oogstrelend scherm

Lange batterijduur

Semi-robuust karakter

Capabele processor De Minpunten Matige camera's

Onduidelijk updatebeleid

Bloatware De TCL Nxtpaper 70 Pro heeft duidelijke tekortkomingen, met name op het gebied van fotografie en softwareondersteuning. Daar staat echter een scherm tegenover dat werkelijk iets toevoegt en het toestel een eigen identiteit geeft. In combinatie met de solide prestaties en uitstekende batterijduur maakt dat van deze smartphone een interessante keuze voor iedereen die veel leest op zijn telefoon en minder waarde hecht aan camera's of langdurige updates.

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De TCL Nxtpaper 70 Pro heeft een degelijk kunststof ontwerp dat robuust aanvoelt. Met een gewicht van 208 gram ligt het toestel stevig in de hand, terwijl de IP68-certificering bescherming biedt tegen water en stof; iets wat bij de voorganger nog ontbrak. Minder positief is dat het beschermglas relatief krasgevoelig blijkt. Aan de rechterzijde zitten een snelle vingerafdrukscanner en de kenmerkende Nxtpaper-knop, waarmee je speciale schermmodi activeert.

Foto: Wesley Akkerman

Foto: Wesley Akkerman

Oogstrelend scherm

Met de Nxtpaper-knop schakel je tussen de Color Paper- en Ink Paper-modus. Daarmee verandert het 6,9-inchdisplay (FHD+, 120 Hz) in een leesvriendelijk scherm dat de ervaring van een e-reader benadert. In de standaardmodus ogen kleuren zacht en natuurlijk, terwijl de zwart-witmodus niet alleen prettiger leest, maar ook minder energie verbruikt. TCL probeert hiermee het beste van twee werelden te combineren: de veelzijdigheid van een smartphone en het comfort van een e-reader. De matte afwerking, die reflecties vermindert en blauw licht filtert, draagt daar in belangrijke mate aan bij. Wie veel leest op zijn smartphone zal dit scherm zonder twijfel waarderen.

De Nxtpaper 70 Pro wordt aangedreven door een Mediatek Dimensity 7300-chip, gecombineerd met 8 GB werkgeheugen en minimaal 256 GB opslagruimte. Voor dagelijks gebruik biedt deze hardware meer dan voldoende prestaties. Apps starten vlot op, multitasken verloopt soepel en de warmteontwikkeling blijft beperkt. Daarnaast is er een accu van 5200 mAh aanwezig, die bij gemiddeld gebruik probleemloos twee dagen meegaat. Wie regelmatig gebruikmaakt van de speciale schermmodi kan zelfs nog langer vooruit. Opladen gaat met 33 watt bovendien relatief snel voor een toestel in deze prijsklasse.

Foto: Wesley Akkerman

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De TCL Nxtpaper 70 Pro draait op Android 16 met TCL's eigen softwareschil. De interface reageert snel en overzichtelijk, maar helaas levert de fabrikant ook diverse vooraf geïnstalleerde apps mee die weinig toevoegen. Hoewel deze grotendeels te verwijderen zijn, blijft het een onnodige ergernis. Qua vormgeving doet de software denken aan die van Xiaomi en Oppo, zij het in een wat eenvoudiger uitvoering.

Een belangrijk aandachtspunt blijft het updatebeleid. TCL heeft in het verleden niet bepaald een vlekkeloze reputatie opgebouwd als het gaat om software-updates. Voor de Nxtpaper 70 Pro belooft de fabrikant ondersteuning tot en met Android 19, wat neerkomt op drie grote Android-upgrades. Voor een smartphone van ongeveer 300 euro is dat op papier een nette toezegging. Tegelijkertijd valt pas over enkele jaren te beoordelen in hoeverre TCL die belofte daadwerkelijk waarmaakt.

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Camera's voor alledaagse kiekjes

Het camerasysteem weet zich helaas nergens echt te onderscheiden. De 50-megapixelhoofdcamera met optische beeldstabilisatie en de 8-megapixelgroothoekcamera leveren bij voldoende daglicht acceptabele resultaten, al heeft de beeldverwerking soms de neiging kleuren en contrast wat te sterk aan te zetten.

Bij minder gunstige lichtomstandigheden ogen foto's juist wat vlakker. Zodra het donker wordt, nemen detailverlies en beeldruis zichtbaar toe. Voor sociale media en alledaagse snapshots volstaat het camerasysteem prima, maar wie veel waarde hecht aan fotografie kan in deze prijsklasse betere alternatieven vinden.

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