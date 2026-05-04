Een nieuwe week is aangebroken, dus is er weer een hoop nieuws te streamen! Mocht je door de bomen het bos niet meer zien, maak je geen zorgen. Wij hebben de beste tips van het nieuwe aanbod voor je op een rij gezet, zodat je precies weet wat je niet mag missen.

Lord of the Flies (seizoen 1) | Netflix | 4 mei

De gloednieuwe Netflix-serie Lord of the Flies is gebaseerd op het wereldberoemde, gelijknamige boek van William Golding uit 1954. De serie volgt een groep jonge jongens die stranden op een tropisch eiland in de Stille Oceaan. In een poging de vrede te bewaren en heelhuids weg te komen van het eiland, organiseren de jongens zich onder leiding van Ralph (Winston Sawyers). Jack (Lox Pratt), die verantwoordelijk is gemaakt voor het seinvuur, is echter meer geïnteresseerd in het pakken van de leiding dan het uitvoeren van zijn taak. Er ontslaat een machtsstrijd tussen de twee jongens, die de groep uit elkaar dreigt te rukken.

Citadel (seizoen 2) | Amazon Prime Video | 6 mei

Het tweede seizoen van de actieserie Citadel is vanaf deze woensdag te zien op Amazon Prime Video. Deze spionagethriller volgt eliteagenten Mason Kane (Richard Madden) en Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas). Wanneer hun onafhankelijke, wereldwijde agentschap, genaamd Citadel, wordt vernietigd door het machtige syndicaat Manticore, wordt hun geheugen gewist. Acht jaar later moeten ze hun identiteit terugvinden om Manticore met de grond gelijk te maken.

Legends (seizoen 1) | Netflix | 7 mei

De gloednieuwe serie Legends, geregisseerd door Top Boy-regisseur Brady Hood en The Boys-regisseur Julian Holmes, vertelt het waargebeurde verhaal van douanemedewerkers in het Verenigd Koninkrijk in de jaren negentig. De Britse overheid dreigt de strijd tegen drugssmokkel aan haar grenzen te verliezen en besluit een geheime operatie op te zetten. In plaats van getrainde spionnen in te zetten, worden gewone douanemedewerkers geselecteerd om undercover te gaan. Met hun nieuwe identiteiten, hun zogenoemde ‘legends’, moeten zij proberen de meest beruchte Britse drugskartels te infiltreren.

Send Help | Disney+ | 7 mei

De survivalthriller Send Help die eerder dit jaar in de bioscoop te zien was, verschijnt deze donderdag op Disney+. Collega’s Linda (Rachel McAdams) en Bradley (Dylan O'Brien) kunnen het bepaald niet met elkaar vinden, maar worden samen op zakenreis gestuurd. Ze stranden echter op een verlaten eiland, als enige overlevenden van een vliegtuigcrash. Om te overleven zullen ze hun slechte band achter zich moeten te laten, maar terwijl de spanning stijgt komen ze recht tegenover elkaar te staan.

Remarkably Bright Creatures | Netlfix | 8 mei

Remarkably Bright Creatures is gebaseerd op de bestseller van Shelby Van Pelt en vertelt het verhaal van de weduwe Tova (Sally Field). Ze vindt een sprankeltje geluk en hoop terug in haar leven, wanneer ze een onwaarschijnlijke band vormt met de norse octopus Marcellus (Alfred Molina) die in het aquarium woont waar ze werkt. Daarnaast ontmoet ze Cameron (Lewis Pullma), een jonge man die op zoek is naar een familie. Samen ontrafelen ze een mysterie dat hun leven voor altijd verandert en hun gevoel van verwondering herstelt.

Greenland: Migration | Amazon Prime Video | 8 mei