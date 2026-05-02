Scrubs liep van 2001 tot en met 2010. Eerder dit jaar kwam echter de gelijknamige Revival uit, die zich flink wat jaren na de oorspronkelijke reeks afspeelt - maar met de bekende personages uit het origineel.
ABC heeft inmiddels bevestigd dat er aan een tweede seizoen gewerkt wordt. Dat is ook niet zo gek: het eerste seizoen wist in 35 dagen tijd ongeveer 11 miljoen kijkers te trekken. De serie is hier op Disney+ te zien.
Het eerste seizoen van de nieuwe serie toont hoe J.D. (nog altijd gespeeld door Zach Braff) terugkeert in het Sacred Heart-ziekenhuis. Ook Turk, Elliot en andere bekenden zijn weer van de partij, en men moet leren omgaan met de vele veranderingen die de medische wereld sinds de oorspronkelijke serie is ondergaan.