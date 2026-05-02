De revival van de comedyserie Scrubs blijkt een succes: ABC heeft een tweede seizoen bevestigd.

Scrubs liep van 2001 tot en met 2010. Eerder dit jaar kwam echter de gelijknamige Revival uit, die zich flink wat jaren na de oorspronkelijke reeks afspeelt - maar met de bekende personages uit het origineel.

ABC heeft inmiddels bevestigd dat er aan een tweede seizoen gewerkt wordt. Dat is ook niet zo gek: het eerste seizoen wist in 35 dagen tijd ongeveer 11 miljoen kijkers te trekken. De serie is hier op Disney+ te zien.

Het eerste seizoen van de nieuwe serie toont hoe J.D. (nog altijd gespeeld door Zach Braff) terugkeert in het Sacred Heart-ziekenhuis. Ook Turk, Elliot en andere bekenden zijn weer van de partij, en men moet leren omgaan met de vele veranderingen die de medische wereld sinds de oorspronkelijke serie is ondergaan.