Scenarioschrijver David Koepp is voornemens een nieuwe bioscoopfilm gebaseerd op de Westworld-franchise te creëren.

Dat heeft Deadline gemeld. Westworld is een in 1973 verschenen film van Michael Crichton - ook bekend van de Jurassic Park-boeken. Een drietal jaren later kwam vervolg Futureworld uit. Moderne generaties zullen de naam echter vooral kennen van HBO-serie Westworld - van de makers van de Fallout-televisieserie - dat na vier seizoenen werd geannuleerd.

Koepp is nu dus bezig met een script voor een nieuwe film, die waarschijnlijk volledig losstaat van de eerdere films en tv-serie. Er gaan daarbij geruchten dat een bekende regisseur wel oren heeft naar het project, maar veel meer details zijn er nog niet.

Westworld draait om een pretpark gemodelleerd naar het Wilde Westen, waar gasten langskomen voor vertier. Uniek is dat er robots rondlopen die niet van echte mensen zijn te onderscheiden en waar gasten alles mee mogen doen. Zowel de films als de serie toonden wat er gebeurt als de robots een grens trekken en de gasten aanvallen.