De Star Wars-televisieserie Ahsoka krijgt een tweede seizoen. Deze zal ergens begin 2027 op Disney+ worden geplaatst.

Dat onthulde Disney eerder deze week. Het eerste seizoen verscheen in 2023, dus er zit behoorlijk wat tijd tussen de twee seizoenen. Veel informatie over wat kijkers kunnen verwachten werd er nog niet gegeven, behalve dat Rosario Dawnson terugkeert in de hoofdrol van Ahsoka Tano.

Dawnson meldde al wel dat de gevechten in het tweede seizoen groter worden dan in het eerste seizoen. Ook zou er meer op het spel staan. Volgens Disney kunnen kijkers zich opmaken voor epische ruimtegevechten en spannende lightsabergevechten. Ook is duidelijk dat Lars Mikkelsen weer in de huid van Thrawn kruipt en dat Hayden Christensen wederom Anakin zal spelen.