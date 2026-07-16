Fans wachten al jaren op het vervolg op het in 2022 verschenen The Batman. In 2027 zou dat vervolg eindelijk uitkomen, maar nu is de première uitgesteld naar 2028.

Eerder stond de première gepland op 1 oktober 2027, maar dat is nu 18 februari 2028 geworden. Het gaat dus om een uitstel van meer dan vier maanden. Hoewel de opnames al enige tijd bezig zijn, zou regisseur Matt Reeves meer tijd nodig hebben om de post-productie van The Batman: Part 2 op orde te krijgen.

Om de pijn van het uitstel te verzachten, is er wel een korte video online gedeeld van de opnames die op dit moment bezig zijn. Daarin is de 'Dark Knight' zelf te zien terwijl hij in de sneeuw staat. Vervolgens is de nieuwe premièredatum te zien.

Cast

Eerder werd de cast van The Batman: Part 2 al bekendgemaakt. Zo heeft Scarlett Johansson (Her, Avengers) een rol. Mogelijk speelt zij de rol van Gilda Dent, de vrouw van Harvey Dent. De rol van laatstgenoemde personage wordt vertolkt door Sebastian Stan (The Winter Soldier).

Verder heeft ook Brian Tyree Henry (Eternals) bevestigd voor een rol, al is niet duidelijk welke. Ook niet duidelijk is wie Sebastian Koch (Das Leben Des Anderen, Homeland) gaat spelen, al gaan er geruchten dat hij de vader van Harvey Dent speelt. Ook nieuw is Charles Dance, die we bijvoorbeeld kennen van Game of Thrones.

Verder keren acteurs als Robert Pattinson (als Bruce Wayne, oftewel Batman), Jeffrey Wright (Jim Gordon) en Andy Serkis (Alfred Pennyworth) terug. Colin Farrell speelt wederom de Penguin, en Jayme Lawson is weer burgemeester Bella Reál. Tot slot speelt Gil Perez-Abraham weer agent Martinez. Barry Keoghan had in de eerste film al een piepklein rolletje als de Joker, en mogelijk wordt die rol vergroot in het vervolg.

The Batman

Er zit dus behoorlijk wat tijd tussen de eerste The Batman en de tweede film. Fans hopen al jaren dat The Batman: Part 2 spoedig uitkomt, maar er zit straks dus ongeveer viereneenhalf jaar tussen de twee films.